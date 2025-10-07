Jeremy Allen White revela cómo reaccionó Bruce Springsteen al verlo en su piel: "Sé que no ha sido fácil"

El reconocido actor estadounidense Jeremy Allen White ha sido el invitado de este martes en El Hormiguero. Una visita, en parte, inesperada, porque la idea principal era que acudiera al plató el piloto de Moto GP, Marc Márquez. Sin embargo, tuvo que cancelar la charla con Pablo Motos debido a una caída que le provocó una fractura en el hombro derecho.

Eso sí, el programa no tardó en buscar el relevo del deportista, haciendo alarde de su rapidez. El mismo día confirmó quién cubriría el hueco libre: Jeremy Allen White. El intérprete ha presentado su último proyecto profesional, Springsteen: Deliver from nowhere, basada en la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen. El largometraje verá la luz el próximo 24 de octubre.

El actor ha confesado que al principio temía por meterse en la piel del cantante rockero: "Tenía miedo de decepcionar a todo el mundo, porque no sabía tocar la guitarra, no sabía cantar...Ha sido un proceso muy largo para aprender todo lo que necesitaba". Y desvelaba que han tenido "mucha suerte porque Bruce nos ha acompañado gran parte del rodaje".

Jeremy también ha revelado que pasó tiempo con Bruce Springsteen antes de interpretar el personaje. "Escuché su música, su voz, leí sus memorias, intentaba cantar como él, vestirme como él constantemente. Me obsesioné muchísimo y es fácil obsesionarse con él, porque su música es maravillosa y conecta fácil", ha explicado.

Pablo Motos ha querido indagar más sobre su relación con el guitarrista. "La primera vez que nos reunimos fue en Londres, justo antes de un concierto de Bruce, que iba a tocar delante de 90.000 personas y yo no lo había visto nunca en directo", contaba.

Pablo Motos y Jeremy Allen White en 'El Hormiguero'. Antena 3

Su primer encuentro duró 15 minutos y fue arriba del escenario, con el recinto vacío. Después, el actor pudo entrar al camerino, donde hablaron del guion de la película y los motivos de por qué se iba a centrar la historia en esa etapa de su vida.

Sobre el rodaje, asegura que la canción que más le costó interpretar era Born in the U.S.A porque es la más exigente físicamente. Hasta el punto de quedarse afónico, puesto que aclara que ese tema "no es tanto de cantar, sino de gritar". El propio intérprete del exitoso hit reconoció que también se ha encontrado en la misma situación.

🎸 ¿Cómo es realmente la vida de una estrella del rock como Bruce Springsteen? Jeremy Allen White contesta #JeremyEH pic.twitter.com/luXBJssrqK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2025

"¿Qué te dijo Bruce Springsteen cuando acaba la película?", le ha preguntado el presentador de Antena 3. "Recuerdo que me dijo que se alegraba mucho de tener esto y decía 'muchas gracias por haberte entregado en cuerpo y alma, que sé que no ha sido fácil'. Fue emocionante", ha recordado emocionado.