Inesperado adiós a Carlos de Austria en 'La Promesa': el actor confiesa los motivos de su marcha de la serie de La 1

La serie vespertina de La 1 se despide de uno de sus protagonistas. Una salida inesperada que ha generado sorpresa e incertidumbre entre los seguidores de La Promesa. En esta ocasión, la ficción dice adiós a Ricardo Pellicer, el personaje interpretado por Carlos de Austria en la producción de Bambú Producciones.

El intérprete, en una entrevista para RTVE, ha explicado el motivo de la marcha de su personaje: “A veces, hay que priorizar ciertas cosas en la vida que tienen más peso de lo que pensamos. Ricardo entiende que la única solución posible para que la persona a la que ama sea feliz es quitarse de en medio. Por eso se va y por eso tampoco dice a donde va. Vuelve a pecar de honesto".

Carlos de Austria confiesa que la intención de Pellicer es "hacer las cosas bien y es lo que cree que es mejor". Una decisión que toma por amor a Pía Adarre, que se negaba a regresar al palacio de los Luján.

Se despidió a través de una carta dirigida al Señor Ballesteros: "He decidido irme de La Promesa porque entiendo que el trato que usted dispensa a los miembros del servicio de esta casa es arbitrario e injusto, y que lo ha sido particularmente con la señora Adarre". Un escrito que encontró el servicio, puesto que ni su propio hijo se percató de su ausencia.

La marcha inesperada de Carlos de Austria no ha sido del agrado de la audiencia, puesto que ya se encuentran pidiendo su vuelta y reprochando que la trama no estaba resuelta. Aun así, el actor se siente muy agradecido por la oportunidad de dar vida a Ricardo: "He disfrutado mucho interpretando este personaje. La gente no me insulta por la calle, que eso también está muy bien".

Sin embargo, lo que ha generado más curiosidad es que Pía Adarre reaparece este martes, 7 de octubre, en el capítulo 691 de la trama. Pese a ello, por el momento, no se espera el regreso de Ricardo Pellicer en la historia, donde cada vez se incorporan nuevos personajes y se va renovando el elenco.

El que fue mayordomo sigue los pasos de Catalina de Luján, que dejaba también su hogar debido a unas amenazas que recibió por parte del barón de Valladares. Un personaje que la propia actriz, Carmen Asecas, consideraba que se "parecía" a ella.