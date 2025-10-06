Gema López, alto y claro sobre los desplantes de Cayetano Martínez de Irujo a la prensa: "Es de tener poca inteligencia"

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha sido, sin lugar a dudas, la noticia rosa del fin de semana. No solo por el enlace en sí, o por la comentada diferencia de edad de 33 años entre ambos, sino por el encontronazo que tuvo con la prensa el jinete. Algo que ha sido comentado y criticado en Espejo Público este lunes, 6 de octubre.

El programa matinal de Antena 3 tuvo una infiltrada de lujo en el evento, la propia Susanna Griso, que ha asegurado que no vio el incidente. A la salida de la iglesia, cuando los enviados de Europa Press y Televisión Española se acercaron a los recién casados, Martínez de Irujo respondió: "No tenemos que hablar nada con nadie. Respetad aunque sea un momento en la vida".

"Os digo una cosa, descargo de Cayetano, pero no hay exclusiva en esta boda, se permitió que todo el mundo acudiese con las cámaras, que grabase...", ha señalado Griso. "Pero todo el mundo no es la prensa. Ese es el problema de Cayetano", respondía Gema López.

Entonces, la presentadora se explicaba: "Quiero decir que no había ningún impedimento por parte de Cayetano". "Es porque tiene mala relación con la prensa", añadía López, y Griso desvelaba: "La propia Bárbara me decía: 'Si tenéis material grabado, no tenemos problema en que se distribuya".

Lorena Vázquez ha afirmado que a la reportera de la agencia "la insultó en distintas ocasiones": "Es una reportera que lleva toda la vida trabajando, que hace muy bien su trabajo". De hecho, la Mamarazzi hizo hincapié en que en todo momento la periodista hizo preguntas blancas. "¿Cómo puedes responder de esa manera?".

Gema López, en 'Más Espejo Público' este lunes. Atresmedia Televisión

"Te tengo que dar la razón. Digo que ese comportamiento no casa con que tengas una política de puertas abiertas", ha reiterado Susanna, antes de que Lorena reclamase coherencia al hijo de la duquesa de Alba: "Cuando presentas tus productos gourmet e invitas a la prensa del corazón, que son los que van a acudir, o cuando te pagan una exclusiva... ¿También te muestras así?".

"Él deja trabajar a la prensa porque este señor se casa y es un espacio público y ahí pueden estar. Cuando se siente molesto es cuando se acerca alguien y le pregunta. Es de tener poca inteligencia", ha opinado la conductora del bloque de Más Espejo Público.

Desde luego, como ha apuntado Susanna Griso, el evento era un momento "tenso" para Cayetano Martínez de Irujo, ya que suponía la reconciliación con su familia. "Vale, le compro esto a Susanna, pero ha tenido tiempo para rectificar después", expresaba Gema López.

Y, en efecto, cuando se le preguntaba a Cayetano el porqué de esa actitud con los periodistas, "la respuesta era aún peor": "Llevo 40 años aguantando la basura. No soy de la Familia Real, no soy político, ni actor. Ustedes me usurpan la vida con un micrófono".

Es más, el conde de Salvatierra dejaba claro que él ya se ha "salido de este mundo" mediático. Y Gema López no dudaba en ironizar ante esta última apreciación: "Sí, él ahora es extraterrestre".