Duki confiesa cuál es el verdadero motivo detrás de sus tatuajes de la cara: "Para mí fue el traje del superhéroe"

Cada vez se vuelve más habitual poder conocer más sobre la vida de los famosos gracias a documentales sobre su vida profesional. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, también muestran pinceladas de su intimidad: su familia, su pareja y sus planes para evadirse de la vorágine a la que se ven expuestos por la fama.

Rockstar Duki desde el fin del mundo es el documental del artista argentino, que ha visitado El Hormiguero para presentar la entrega de Netflix y contar su historia en el mundo de la música. El artista es uno de los pioneros del trap en español y pasó de realizar batallas de freestyle en Argentina a llenar estadios en todo el mundo.

No es la primera vez que charla con Pablo Motos, ya que en el año 2023 acudió al programa con motivo de sus conciertos en España. Sin embargo, en esta ocasión, el artista ha confesado una de las dudas sobre su aspecto físico: por qué tiene tatuada la cara y cómo reaccionó su familia al verlo.

Duki ha explicado que en ese momento ya no vivía con sus padres y, cuando fue a visitarlos, apareció con su primer tatuaje en el rostro. "Primero lo vieron en las redes, que fue peor todavía", reconocía. La reacción de su madre fue echarse a llorar, "desconsolada" y decirle: "Mauro, ¿qué te hiciste en la cara con lo lindo que sos?".

"Es parte de mi identidad, de cómo me gusta que me vean o mostrarme. Siempre me gustó mucho la fantasía. El mundo real es muy lindo, pero tiene cosas aburridas, y a mí me gustaba el anime y siempre decía que era muy lindo poder tener poderes y ser un personaje. Para mí fue el traje del superhéroe", admitía.

De hecho, la decisión no fue fruto de un arrebato, sino que meditó durante mucho tiempo: "Fue algo que sabía que me iba a distinguir. Sé que hay gente a la que no le gusta tanto o no le parecerá tan guay, pero era algo que pensé durante muchos años y, cuando sentí que lo había logrado y que iba a poder vivir de esto durante un tiempo, llegó el momento".

Pablo Motos le ha contado cuál fue su primera impresión cuando lo vio la vez que visitó el programa de Antena 3 por primera vez: "Vi a un tío con la cara tatuada y pensé que a ver si me mata". "Fue lo primero que pensé. Igual le hago una pregunta inadecuada y se me tira al cuello y acaba conmigo", ha bromeado con el invitado.

"La primera impresión siempre es de cuidado conmigo. Sin embargo, para ti significa una especie de traje de superhéroe. Qué bueno", analizaba el presentador, mientras Duki afirmaba.