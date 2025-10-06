Desvelado el sueldo de Pepa Bueno como presentadora y directora del Telediario 2: más de 260.000 euros anuales

Una de las grandes incógnitas que más interesan a la sociedad española es el sueldo que perciben las personas conocidas. En esta ocasión ha salido a la luz el de Pepa Bueno, que se incorporó al equipo de RTVE para presentar el Telediario 2 en La 1 el pasado día 1 de septiembre. La cifra que se lleva al bolsillo supera, incluso, al salario de Pedro Sánchez con una amplia diferencia.

El informe oficial difundido por la Corporación de Radio Televisión Española declara que la periodista acumula 266.000 euros brutos anuales. Por un lado, recibe 7.592 euros mensuales como directora de la segunda edición del Telediario y, por otro, 14.577 euros mensuales por presentar, así como por los derechos de imagen y propiedad intelectual.

Un acuerdo que detalla la remuneración por la "plena dedicación y exclusividad" de la periodista hacia la cadena pública, y añade que puede incluir conceptos por antigüedad, los pluses o complementos derivados de responsabilidades adicionales. Pepa Bueno: "Conozco bien el mandato marco de TVE y este es claro, no cabe la opinión en el Telediario" La información se hace pública a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el partido político Vox a la Corporación. Los diputados Carina Mejías y Manuel Mariscal presentaron formalmente, a través del portal de transparencia, la solicitud relativa al salario de los presentadores de RTVE. Una petición que se llevó a cabo dentro del marco de las obligaciones de transparencia que exigen proporcionar los detalles del contrato tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación que los soliciten. Tras conocer el dato del salario de Bueno, se ha podido comprobar que percibe más del doble que el presidente del Gobierno.

