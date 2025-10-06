Así es la canción de Gonzalo Pinillos que representará a España en Eurovisión Junior 2025: "Hoy apago Internet"

"Hoy apago Internet", así empieza la canción que representará a España en Eurovisión Junior 2025. RTVE ha anunciado este lunes Érase una vez (Once upon a time), la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en la XXIII edición de Eurovisión Junior, que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en Tiflis, Georgia.

"Mi canción es una pasada y tiene un mensaje muy bonito, de fomentar la cultura y la lectura", compartía el artista en la presentación. En la rueda de prensa, Gonzalo ha afirmado que está "preparadísimo para representar a España en Eurovisión Junior" y ha asegurado que llega al certamen con un tema que "es un mensaje para todas las edades e idiomas".

Apasionado de la lectura y la música desde pequeño, representa a una generación de jóvenes que encuentran en los libros un espacio de libertad y de creatividad. Con esta propuesta, España lleva a Eurovisión Junior una canción fresca, imaginativa e inspiradora.

Junto al artista han estado César Vallejo, jefe de la Delegación española en Eurovisión; Sergio Calderón, director de TVE; María Eizaguirre Comendador, directora de Comunicación y Participación, y Ana María Bordas, presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión.

Érase una vez (Once upon a time) refleja su universo personal: un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren la puerta a su imaginación. A través de una letra y una melodía vibrantes, el artista transmite un mensaje universal: Everything is possible, todo es posible. Una frase que se repite como un mantra que pretende conectar con el público infantil y juvenil en toda Europa.

La canción de España es un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas y de la memoria colectiva de varias generaciones.

Presentación de la canción de Eurovisión Junior. RTVE

El tema combina el castellano con frases en inglés y francés, idiomas que habla el cantante juvenil. Una muestra de la vocación internacional e inclusiva de la propuesta española y del propio festival de Eurovisión Junior: los sueños no conocen fronteras.

Con líneas como “Puedo ver los colores de mis sueños, puedo sentir un millón de luces sobre mí”, la canción construye una atmósfera luminosa, optimista y llena de esperanza, ideal para el espíritu del festival.

Ha añadido que RTVE hará “una gran campaña de autopromoción, propia del interés de la Corporación por Eurovisión Junior y por continuar siendo la Casa de la música”. Calderón ha alabado lo novedoso de la candidatura: “Vamos a llevar el teatro musical a Tiflis, algo que no hemos hecho hasta ahora. Es enorme la capacidad de emocionar de Gonzalo con tan solo 14 años".