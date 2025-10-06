Belén Esteban paraliza 'No somos nadie' para mandar un contundente mensaje a Toñi Moreno: "Que sea la última vez"

La actuación de Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas no ha sido suficiente para que Belén Esteban olvidara lo que tenía en mente desde hace algunos días: la entrevista que ofreció Jesulín de Ubrique a Toñi Moreno en Gente Maravillosa. En aquella charla, el torero confesaba que quería "a mis cuatro hijos por igual".

Las declaraciones dieron mucho de qué hablar. Tanto así, que Belén Esteban reaccionó en No somos nadie, asegurando que no tiene cuatro, sino tres hijos, porque la que tienen en común "no sabe ni dónde vive". En el programa de este lunes, la colaboradora ha vuelto a traer el tema, pese a que no estaba en la escaleta del día.

"Déjame decir algo", pedía La Patrona a David Valdeperas. Después de una ardua lucha por no desvelar a quién iba dirigido el mensaje antes de tiempo, ha conseguido que le den permiso. "Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme", avanzaba.

"Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y de María José, tengo íntimos amigos que son amigos de ellos. Pero te voy a decir una cosa, y lo digo porque me vi la entrevista y me dio rabia: ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? ", cuestionaba visiblemente molesta.

La televisiva no se ha mordido la lengua contra la periodista: "No puedo con el lavado de imagen". Y ha sentenciado: "Entiendo que sea muy buen padre, que lo es con los niños de Andalucía, pero que sea la última vez que tú digas que has visto a Jesús con sus hijos jugando, porque con una no ha jugado nunca".

Además, ha aclarado en el mensaje que Toñi Moreno sabe cuál es el motivo por el que está enfadada con ella. "Por lo que pasó en la peluquería de Zamorano", ha desvelado. Una situación que ha sacado a la luz después de la insistencia de sus compañeros: "Me van a matar, pero lo voy a contar".

"Veníamos de Estados Unidos por Netflix y me dejaron ropa. Una persona muy allegada a mí fue a llevarla a la peluquería de Zamorano, estaba Toñi y le hizo un comentario: ya me ha dicho tu padre que queda mucho contigo; y esa persona le dijo 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'", ha explicado.

Ha sido entonces cuando Kiko Matamoros se ha quedado perplejo: "Sabiendo eso, porque se lo han dicho a la cara, ¿por qué sostiene ese discurso público? Yo he trabajado con Toñi y me extraña, ese nivel de cinismo no lo puede tener".