El regreso de 'Callejeros' ya tiene fecha de estreno en Cuatro: se enfrentará a 'Sin gluten', la nueva serie de La 1

La duodécima temporada de Callejeros ya tiene fecha de estreno en Cuatro. El veterano programa de reportajes volverá el miércoles 8 de octubre a las 23:00 horas, tras la emisión de First Dates y enfrentándose a otro lanzamiento en el prime time.

En esa misma noche, La 1 estrenará una de sus apuestas de ficción para esta temporada: Sin gluten. La comedia dramática protagonizada por Diego Martín tendrá una doble emisión semanal, por lo que sus ocho episodios se verán a lo largo de cuatro semanas.

El regreso de Callejeros se verá también las caras contra el concurso Juego de pelotas, con el que Antena 3 ha liderado la semana pasada. También lo hará con la serie La Agencia de Telecinco y con El Taquillazo de laSexta.

La undécima temporada terminó sus emisiones en febrero de este año, por lo que Callejeros regresa a la parrilla de Cuatro tras ocho meses de parón. Desde su regreso a la programación en marzo de 2024, el programa de reportaje ha vuelto a convertirse en uno de los referentes del segundo canal de Mediaset.

Tras la novena temporada, emitida entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, Callejeros vio un parón de diez años hasta su vuelta en marzo de 2024 con su décima temporada, firmando un 6,4% de cuota y 597.000 espectadores.

Sus correctos datos permitieron que Mediaset diese luz verde a una undécima tanda, que se vio entre noviembre de 2024 y febrero de este 2025, logrando un promedio del 6,1% de share y 545.000 televidentes.

Imagen promocional del regreso de 'Callejeros'. Mediaset

Por el momento, se desconoce cuáles serán los temas que se aborden en esta duodécima temporada. Eso sí, se sabe que el primer episodio estará dedicado a uno de los grandes problemas que sufre la ciudadanía española: la crisis de la vivienda.

Según los datos compartidos por el portal Idealista, el precio medio de la vivienda en España alcanzó los 2.517 euros por metro cuadrado en el pasado mes de septiembre, lo que representa un aumento del 15,3% respecto a septiembre de 2024.

En la capital, Madrid, el precio se ha disparado hasta los 5.677 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 19,4% del precio respecto al mismo mes en 2024.

Respecto al alquiler, septiembre cerró con 14,5 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en un incremento interanual del 10,9%, marcando máximos históricos en regiones como la Comunidad de Madrid, donde se ha llegado a los 20,9 euros por metro cuadrado.