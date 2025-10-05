Una lesión provoca la baja inesperada de una concursante de 'Bailando con las estrellas': "La cabeza me dice 'no puedes'"

La cuarta gala de Bailando con las estrellas ha vivido un momento inesperadamente dramático. Una baja de última hora ha evitado que un concursante sea expulsado. Sara Escudero se ha lesionado, provocando que tuviera que dejar la pista antes de tiempo.

La comediante se jugaba su continuidad en el talent show esta semana, al estar en zona de peligro junto con Iago García. Ambos debían realizar el Último baile antes de saber cuál sería el siguiente expulsado.

Sin embargo, la prueba no ha hecho falta realizarla. La humorista se ha visto obligada a dejar el concurso por una lesión. “Con todo el dolor de mi corazón, pero hoy no puedo bailar”, expresaba Escudero.

Lo cierto es que la actriz ya tuvo una lesión leve la semana pasada, aunque pudo bailar finalmente. Sin embargo, durante los ensayos, se vio que su pie seguía dolorido y el médico le advirtió que la magulladura podría agravarse si continuaba con los entrenamientos.

“La cabeza me dice 'no puedes', y el corazón me dice que lo intente”, confesaba entre lágrimas. De esta forma, Escudero dejaba los zapatos de baile, a pesar de comenzar el talent show con “mucha ilusión”.

Rubén Rodríguez y Sara Escudero en los ensayos de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“Lo que más coraje me da es que esto pasa en la semana en la que estoy nominada”, admitía, dado que esperaba que tuviese que dejar de esta manera el talent de baile. De hecho, hubiera querido “jugar bien” su nominación.

Este abandono ha provocado que el otro concursante que estaba en zona de riesgo, Iago García, se librase de la expulsión. El actor llevaba ya dos semanas en la cuerda floja y temía que, como pasó con Pepe Navarro, su segunda nominación lo llevase a dejar la pista.

Sara Escudero en la cuarta gala de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

La gala ha sido brillante para el intérprete, dado que no ha vuelto al área de peligro. Los nominados de esta pasada noche han sido Bárbara Rey y Manu Tenorio, quienes se tendrán que enfrentar a la eliminación el próximo sábado.

Esta nueva entrega de Bailando con las estrellas se ha alzado con el liderazgo del prime time del sábado. El talent de Telecinco ha firmado un 12,4% de share y 913.000 espectadores.

El programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza sigue demostrando ser uno de los formatos que mejores resultados le está dando a Telecinco en el inicio de esta temporada televisiva 2025-2026.

Iago García evitaba ir a la zona de expulsión, aunque su chachachá no terminó de convencer del todo. Sin embargo, el vals vienés y otro chachachá hicieron que Manu Tenorio y Bárbara Rey, respectivamente, se enfrenten la semana que viene al veredicto del jurado.