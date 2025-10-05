Laura Fa carga contra Cayetano Martínez de Irujo: "No se puede justificar a alguien que siempre es desagradable"

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha vivido una pequeña polémica. El duque de Arjona tuvo un encontronazo con la prensa congregada al salir de la Iglesia de los Gitanos en Sevilla. El aristócrata ha dado sus explicaciones en D Corazón, donde Laura Fa ha cargado duramente contra él.

El enlace transcurría con la normalidad habitual de este tipo de celebraciones, llenas de alegría y sonrisas tanto de los novios como de los invitados. Sin embargo, cuando Marina Bernal, yendo por parte de TVE, y una reportera de Europa Press preguntaron a la pareja cómo se sentía tras la boda, el conde de Salvatierra lanzó unas declaraciones abruptas.

“No tenemos nada que hablar con nadie”, expresaba con un tono muy molesto. “Por favor, dejadnos tranquilos hoy, ¿vale? Un poquito de respeto”, añadió de muy malas maneras. Su reciente flamante esposa no era testigo del incómodo momento, al estar saludando a los medios desde otro punto.

Una actitud que ha sido ampliamente comentada de manera negativa entre los medios de comunicación, que no han dudado en alabar la actitud completamente distinta de Barbara Mirjan, quien ha sido muy amable con la prensa.

En el inicio de D Corazón, Javier de Hoyos señalaba que había hablado con el duque de Arjona y que le iba a aclarar los motivos del enfado. Antes de que el copresentador del magacín diese la explicación del noble, Laura Fa cargó duramente contra el hermano de Eugenia Martínez de Irujo.

Lorena Vázquez y Laura Fa en 'D Corazón'. RTVE

Fa ya había comenzado atacando al aristócrata antes de comentar el incidente, desaprobando que llevase el mismo traje que lució con su boda con Genoveva Casanova, además de señalar una vez más la gran diferencia de edad que hay entre la pareja, de 33 años.

“Como decía [el pasado sábado 4 de octubre] Martín Bianchi, es la insignia. Como él es noble y le gustaría vivir en el siglo XIII, pues lo adapta al XXI”, criticaba Fa. Lorena Vázquez también desaprobaba el traje de aristócrata.

Raúl Rodríguez y Laura Fa en 'D Corazón'. RTVE

“Vale que el novio esté estrenado y haya pasado por la vicaría antes, pero que el traje también. A mí eso no me gustaría, me daría mal fario”, señalaba. Por otro lado, Raúl Rodríguez defendía que esta boda “de un perfil bajo”.

Cuando tocaba hablar del momento incómodo, Laura Fa volvió a cargar contra el conde de Salvatierra. Marta Bolonio señalaba que la prensa que se había puesto cerca del carruaje donde iban a salir los novios no estaba situada donde el resto de medios estaba. De ahí, venía el enfado.

A pesar de ello, Fa atacó sin piedad al duque. “No busquemos justificaciones a un hombre que hace esto siempre. En cada acto que cubrimos de él, ha sido muy desagradable”, sentenciaba la Mamarazzi.

De Hoyos, posteriormente, habló por teléfono con el aristócrata y no dudó en transmitir a la audiencia lo que le dijo en esa conversación telefónica, con el beneplácito del propio noble.

Laura Fa y Marta Bolonio en 'D Corazón'. RTVE

“Lo que le cabrea es que él había acotado una zona para la prensa y se la saltaron”, explicaba el noble a través del copresentador, confirmando así la hipótesis de Marta Bolonio.

“Llevo 40 años aguantando la basura. En este país se dedican a manipular, a falsear, nos usurparon el momento. Que metan los micrófonos en la cara me parece una falta de respeto, nos acabábamos de casar”, transcribía De Hoyos.

“No soy ningún actor. Ustedes me usurpan la vida con micrófonos. Esto no es información, esto es basura. Esperaba que estuviesen a una distancia y no tengo nada que hablar porque no tengo nada que decir ese día”, señalaba.