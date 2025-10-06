El jurado de 'OT' no se deja intimidar por las críticas: "No podemos cargar con lo que todo el mundo opine sobre nosotros"

El jurado de Operación Triunfo 2025 quiere romper etiquetas en la nueva edición del programa. Un equipo renovado, con Cristina Regatero como única repetidora, que pretende alentar a los concursantes no solo durante su paso por el talent musical, sino también en su salida a la industria. Junto a ella, están valorando las actuaciones Leire Martínez, Abraham Mateo y Guille Milkyway.

Lejos del estereotipo del “jurado malo”, todos insisten en esta charla exclusiva con BLUPER en la importancia de la empatía y el aprendizaje para quienes pisan el escenario este año. Abraham Mateo describe su salto al jurado como un sueño cumplido: “Es un halago para nosotros poder sentarnos en esa silla, disfrutar de las actuaciones y ayudar a los nuevos talentos”.

Además, se ha confesado como gran seguidor del espacio que se emite en Prime Video: “Fui fan desde pequeño y me lo tomo con una ilusión tremenda. Nunca imaginé estar aquí de jurado y sé que lo voy a disfrutar muchísimo”. De hecho, el artista ya ha podido ver cómo dos de los triunfitos, María Cruz y Javi Crespo, interpretaban una canción suya, Clavaíto, su colaboración con Chanel.

Leire Martínez reivindica un nuevo modelo de jurado y rechaza los antiguos roles polarizadores: “Venimos de formatos en los que se asignaba el papel del bueno, el malo... Nosotros lo tenemos claro, los protagonistas van a ser ellos y estamos aquí para ayudarles. Queremos hablarles como a nosotros nos hubiera gustado que nos hablaran cuando empezábamos”.

Leire Martínez y Guille Milkyway en 'OT'. Prime Video

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh afirma que “queremos demostrar que somos compañeros de los participantes, no rivales”. Un argumento muy apoyado por todos, que muestran su intención de dejar a un lado el típico papel del "más temido" que, curiosamente, es el que más memes suele reunir en redes sociales.

Su compañera Cris Regatero vuelve a la mesa una edición más. La periodista fue “víctima” del hate durante su primera vez en el concurso. “No podemos cargar siempre con lo que piense todo el mundo de nosotros. Las redes amplifican mucho, pero no es la realidad”, sentencia. A la vez, asegura que “me voy a centrar en hacer equipo e intentar ayudar a los chavales”.

"No tiene por qué esperarse el conflicto, el programa es un momento de reunión familiar y de emociones intensas"

Al hablar de la relación con el público y la presión, el jurado es claro: la mayoría busca evasión y emoción, no polémicas. “No tiene por qué esperarse el conflicto, el programa es un momento de reunión familiar y de emociones intensas. Lo que se espera es alegría y crecimiento”, subraya Guille Milkyway.

"Tenemos un mantra esta edición y es cambiar el paradigma de lo que es un jurado", afirma la locutora. El intérprete de Señorita revela que para él, la inspiración en el programa es mutua: “Nutrirme de la energía de los nuevos talentos me motiva y me alegra”.

Abraham Mateo en 'OT'. Prime Video

El compañerismo domina la conversación. “Estamos haciendo una piña muy guay, de verdad”, dice Leire. Incluso Guille Milkyway, el más vinculado al mundo indie, cuenta divertido cómo en el camerino de su grupo La Casa Azul el artista que más suena es Abraham Mateo.

"El programa se percibía como una "agresión" en la industria musical y yo fui el defensor en mi entorno"

"Es una responsabilidad ser jurado, me lo propuso Tinet para la edición pasada y le pedí pensármelo.Me lo pensé un año", reconoce. Además, ha explicado cómo el programa se percibía como una "agresión" en la industria musical: "Fui el defensor en mi entorno. A mí me encantaría haber estado dentro de la academia de pequeño".

Tal es el apoyo mutuo entre los artistas que ha salido a la luz un single entre Leire Martínez y Abraham Mateo gracias a la unión que ha formado Operación Triunfo. “Se llama Tonto por ti. Ojalá podamos cantarla juntos en el escenario de OT”, confiesa el artista gaditano.