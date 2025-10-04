Terelu Campos apoya a Carlo Costanzia Jr: "Nunca he tenido un problema personal con Mar Flores"

Terelu Campos ha tenido que volver a pronunciarse sobre la polémica entre Mar Flores y Carlo Costanzia Sr. La comunicadora ha reaccionado a las palabras de su yerno, quien ha vuelto al Scoop de De viernes para aclarar cuál es su relación con su madre.

Carlo Costanzia Jr. quiso dejar claro que mantiene una buena relación con su progenitora, aunque no apruebe su decisión de publicar unas memorias en las que ha hablado de varios temas privados y en las que su padre no sale bien parado, al ser señalado como maltratador.

El actor ha señalado su intención de mantenerse neutral en esta guerra mediática, al querer a sus padres “por igual”. Por otro lado, quiso sacar de esta polémica a su suegra, Terelu Campos.

El intérprete de Toy Boy señalaba que Terelu y Mar Flores no se llevan mal. “Ellas tienen contacto privado, tienen comunicación. Han hablado y tienen una relación buena”, explicaba a Santi Acosta.

La madre de Alejandra Rubio quiso apoyar en el plató a su yerno. “Carlo no miente. Nunca he tenido un problema personal con Mar, jamás en la vida”, recalcaba Terelu desde su posición de panelista en el magacín nocturno.

Carlo Costanzia Jr. en 'De viernes'. Mediaset

La televisiva tuvo que aclarar este posicionamiento, dado que su hija señalaba que no había comunicación entre su madre y la de Carlo.

“No hay una relación como tal, no forma parte de mi círculo de amistades. Pero cuando hemos hablado siempre ha sido desde el cariño y el respeto absoluto”, explicaba la contertulia.

Terelu Campos y Carlo Costanzia Jr. en 'De viernes'. Mediaset

Aun así, Terelu seguía mostrándose incómoda en cómo se está llevando este tema. “Me hubiera gustado que algunas reacciones hubieran sido en privado, como deben ser las cosas entre nosotras”, compartía.

La colaboradora también quiso aclarar el revuelo que hubo con su famosa flor de Pascua que regaló a su consuegra. “Lo conté para quitar hierro y decir que había normalidad. No inventemos un conflicto donde no lo hay”, declaraba.

De esta manera, Terelu buscaba quitarles importancia a los comentarios surgidos de una supuesta mala relación con Mar Flores. Eso sí, la tertuliana reconocía que mantiene un vínculo más cercano con su consuegro.

“Con el padre sí tengo relación, porque ha estado en mi casa, ha compartido cenas y momentos familiares. Con Mar no ha sido así”, revelaba.

Terelu incidía en que no tiene ningún problema con la modelo. “Cuando Mar ha dicho cosas bonitas de mi hija, siempre se lo he agradecido, porque sé que lo dice de verdad”, expresaba, buscando así zanjar cualquier polémica.