Llega la tercera temporada de 'Clímax', el rompedor dating show de 3Cat con plató renovado y nuevas mecánicas

El dating show más rompedor de 3Cat, Clímax, vuelve a la plataforma EVA con más invitados, un plató renovado y una nueva mecánica donde la palabra será el arma de seducción principal.

Vuelven los cupidos más imprevisibles de Cataluña. Después de dos temporadas en las que más de 200 catalanes han buscado el amor a través de Clímax, el programa estrena su tercera temporada en EVA con doble emisión semanal y una propuesta renovada que promete sorprender y enganchar al público.

Los nuevos capítulos se estrenarán el domingo 5 y el martes 7 de octubre, con Gerard Querol (Gerry) y Carla Junyent al frente.

Clímax mantiene el ADN que lo ha hecho único: un tono desacomplejado, inclusivo, LGTBIQ+ friendly, abriendo espacio a relaciones diversas y auténticas.

Esta nueva etapa llega cargada de cambios: un plató renovado, un formato de citas innovador y una mayor apuesta por la conversación digital, con la participación de los más destacados creadores de contenido de la región. El dating show más longevo de 3Cat consolida así su presencia como referente en el entretenimiento juvenil.

'Clímax'. FORTA

La gran novedad es la mecánica de las citas, que se podrán ver cada martes en el canal de YouTube de EVA y la plataforma 3Cat. Este año la voz será la única arma de seducción. Cada semana, una persona protagonista conocerá a dos pretendientes a través de dos hilos telefónicos, sin verlos.

Los aspirantes contarán con el apoyo de Gerry y Carla respectivamente, que defenderán cada uno a su candidato para conseguir que sea el escogido. Como ya es tradición, un cupido VIP ayudará a la persona protagonista a conocer a los pretendientes y tomar la decisión de con quién quiere hacer match.

'Clímax'. FORTA

El casting para participar en esta experiencia sigue abierto: los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran encontrar el amor -o simplemente conocer gente nueva -pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web oficial.

Gerry afronta esta tercera temporada con “muchas ganas, porque habrá muchas novedades”. "Estoy en un momento personal de cambio y eso conecta con el espíritu de la nueva etapa de Clímax", explica.

El presentador destaca que el programa "aporta canallismo y distensión, pero sin caer en la banalidad: no dejamos de tocar temas importantes a afrontar". Define la nueva etapa como "una mejora profunda, adaptada a los nuevos tiempos, con contenidos más maduros y atractivos, pero sin perder el estilo macarra que siempre nos ha caracterizado".