Juan del Val, sobre los pagos a Ábalos y a Koldo: "Sorprende la habilidad de Sánchez de separarse del escándalo"

Los casos Koldo y Ábalos están viviendo un nuevo episodio. La UCO ha revelado en un informe al Tribunal Supremo que el PSOE realizó, presuntamente, pagos en efectivo al exministro de Fomento y a su exasesor político, Koldo García. Por otro lado, se señala que hubo un descuadre no justificado oficialmente.

Por supuesto, estas nuevas revelaciones han provocado que se haya convertido en el tema principal de las tertulias de actualidad de las principales cadenas de televisión. Entre ellas, ha estado La Roca, donde Juan del Val ha dado uno de los alegatos más firmes.

El autor de Bocabesada se ha sorprendido de que este escándalo no esté salpicando prácticamente ni al Gobierno ni a Pedro Sánchez. “Es verdad que, en el informe, no aparece nada que tenga que ver con la financiación [del PSOE], por lo menos como pruebas. Tampoco lo contrario”, comenzaba en su intervención.

“Sí que hay algo, estéticamente, un poco dudoso: que es meter 2.000 euros en un sobre, más viniendo del PSOE”, advertía. “No sé qué opinará María Jesús Montero al respecto, de dar sobres de 2.000 euros, 800 euros o 1.000. He visto uno de 2.300. Aparte, el informe dice que hay 95.000 euros por ahí”, proseguía.

“Me llama también la atención la manera en la que Pedro Sánchez ha logrado encapsular este problema como algo ajeno a él completamente. Esto me sorprende, independientemente de estos dos presuntos delincuentes tan toscos”, argumentaba, recordando cómo utilizaban códigos para hablar de dinero, como “chistorras, soles, lechugas o folios”.

Carolina Bescansa y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Lo de las chistorras es esperpéntico, creo que coincidiremos todos ahí. Pero, insisto, me llama la atención la habilidad que tiene Sánchez de separarse del escándalo, de esta cosa tan horrible. Me refiero tanto al presidente del Gobierno como al PSOE”, opinaba.

“Estamos hablando de Ábalos como si fuera un señor que pasaba por ahí. Fue su número dos durante un montón de años y el secretario de Organización. El otro [Santos Cerdán] sí que está en la cárcel. Parece una cosa de dos bandoleros cutres”, continuaba.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Sí, es una cosa de dos bandoleros cutres, pero que estuvieron permanentemente con Pedro Sánchez durante muchísimos años. Entonces, claro, es desconcertante esa habilidad [de que no le salpique el caso]”, expresaba.

Nuria Roca recordaba que Ábalos tuvo “el ministerio de mayor presupuesto”. “Ahora lo pintan como un señor de apariencia muy grande que pasaba por ahí y que hacía como Pedro por su casa”, interrumpía Del Val.

“Todo el mundo le cogía el teléfono, todos sabían quién era, pero esto no está relacionado con Pedro Sánchez. Insisto, es increíble la habilidad que tiene y la forma tan tremenda de comprarle este discurso sin cuestionarlo”, concluía.