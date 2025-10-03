"¡Vuelve 'La isla de las tentaciones'!": Montoya irrumpe en Telecinco para anunciar el gran bombazo de la noche

La gala de este jueves de Supervivientes All Stars ha traído más de una sorpresa. José Carlos Montoya apareció al lado de Jorge Javier Vázquez para dar el gran "bombazo" de Telecinco para la nueva temporada. La primera pista era el propio mensajero de la noticia, que se encontraba en el centro del plató dando la espalda a una pantalla donde se mostraba un destino paradisiaco.

Antes de anunciar la información esperada por la audiencia, el presentador comunicaba que Montoya se estrenará este sábado como reportero de ¡Vaya fama!, el programa telonero de los informativos de la cadena en el fin de semana. Lanzará un reportaje sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo.

"Ahora es el momento de la segunda noticia, es una gran noticia. A ti te afecta", manifestaba Jorge Javier. "No estoy preparado. Para bien y para mal, sí. Por las fatiguillas de la muerte", confesaba el colaborador de televisión. "No todo vale", expresaba, mientras se quitaba la chaqueta porque aseguraba que le estaba "entrando calor por la noticia".

"La noticia me inquieta, me perturba, pero creo que no hay mejor noticia que dar en el día de hoy. Yo sé que os va a hacer muchísima ilusión", decía dirigiéndose a la audiencia. Y gritaba, lanzándose al suelo: "¡Vuelve la Isla de las tentaciones!".

"Este año va a ser mucho más fuerte", aseguraba el presentador de Telecinco. Además, desvelaba que en una conversación con Sandra Barneda, la presentadora del programa le ha afirmado que esta edición es la más "delirante" de todas las emitidas hasta el momento. "La tentación ya está allí esperando a las parejas que pondrán a prueba su amor", repetía.

La tentación siempre regresa 💥🍎



🐍 ¡Vuelve EL DESPERTAR DE LA TENTACIÓN! 💣#LaIslaDeLasTentaciones muy pronto 👀 https://t.co/6sis23FPhr pic.twitter.com/aP3mptO9ZI — Telecinco (@telecincoes) October 2, 2025

Eso sí, todavía no se conoce la fecha de estreno de la novena temporada del reality. Es posible que se adelante a lo previsto y se pueda ver antes de lo que espera la audiencia, ya que por el inminente estreno de Gran Hermano, se suponía que La isla de las tentaciones iba a esperar hasta el próximo año.

Sin embargo, este anuncio ha sorprendido a los espectadores, barajando la posibilidad de que llegue a la pantalla con antelación y coincida con la emisión del otro programa de Telecinco. Las bajas audiencias de la cadena pueden ser el motivo por el que estén dispuestos a poner toda la carne en el asador para recuperar el liderazgo en la franja del prime time.