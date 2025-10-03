Susanna Griso, rotunda sobre su postura ante el aborto tras la iniciativa del PP y Vox en Madrid: "No se puede frivolizar"

Las controvertidas declaraciones de Tamara Falcó en El Hormiguero este jueves, en defensa de la reciente iniciativa de Vox respaldada por el PP de Madrid sobre el síndrome posaborto, han generado un intenso debate. En Espejo Público han rescatado sus palabras, abriendo de nuevo la tertulia en Antena 3 sobre la misma temática.

La hija de Isabel Preysler insistió en que esta medida está respaldada por estudios de publicaciones "importantísimas". Y, aunque reconocía que "puede que haya una ideología detrás, no lo dudo. Pero también hay unos estudios. No me lo estoy inventando". Después de hacer un repaso a la charla del programa de Pablo Motos, Gema López admitía que "ayer lo tenía complicado".

La periodista ha explicado en el espacio matinal que empezó el discurso porque Tamara afirmaba la existencia del síndrome. Una acotación que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, retiró después de apoyarla. "A Tamara lo que le acaba imponiendo son sus creencias religiosas y en ese debate lo defiende", manifestaba Susanna.

Además, la presentadora ha defendido que "en el tema del aborto, las mujeres tienen derecho a abortar sin que se les coaccione, sin que se les lea una serie de secuelas que no están avaladas científicamente, pero también pienso que no se puede frivolizar el aborto".

Y ha expuesto los últimos datos que se conocen al respecto, así como la repercusión en los medios de comunicación: "Este país ha tenido un récord de abortos, hemos superado los 100.000, y que una de cada tres mujeres no utilizaba ningún método anticonceptivo, creo que ese debate lo deberíamos abordar en los medios y no lo hacemos".

Los colaboradores de 'Más espejo' en la tertulia. Antena 3

"Estoy absolutamente de acuerdo con que es un debate mucho más profundo y más general. Parte de una educación sexual que no se está dando de manera correcta y de la facilidad con la que hoy se accede no solo a los métodos anticonceptivos sino a la píldora del día después", analizaba López.

"La píldora del día después, a la que ni tú ni yo teníamos acceso en nuestra generación, ¿cómo pueden haber tantísimos abortos?", cuestionaba Griso ante el argumento de la colaboradora, asegurando que hoy en día existen muchos métodos anticonceptivos que podrían evitarlo.

"El problema es que muchos de los que están en contra del aborto, tampoco quieren que se dé esa información, esa educación sexual en las escuelas. Ese es el error", reprochaba.