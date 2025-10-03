Marta Peñate y Tony Spina se comprometen en directo en su emotivo reencuentro en 'Supervivientes: All Stars'

Supervivientes: All Stars ha vivido una quinta gala muy intensa. Más allá de la expulsión de Sonia Monroy y de las nuevas nominaciones, el reality de aventuras ha vivido un momento de lo más emocionante con el reencuentro entre Tony Spina y Marta Peñate. La pareja, además, se ha comprometido en directo.

La ganadora de la primera edición de Supervivientes: All Stars volvía a verse con su pareja. El extronista recibía emocionado a su novia. Lo que nadie esperaba era que, en ese reencuentro, ella le pidió matrimonio a él.

“Te amo, te echo de menos. No me quiero separar más de ti, te lo juro”, compartía Spina abrazando a su pareja en cuanto la vio. “Te echo mucho de menos, mi amor. Lo estás haciendo muy bien”, expresaba Peñate.

Jorge Javier, en conexión, revelaba sentirse “al borde de la lágrima” con este reencuentro, a pesar de haber visto muchos a lo largo de la historia del reality de aventuras.

Peñate sorprendía hincando rodilla y proponiéndole matrimonio a su chico. “Es algo que te hace ilusión, pero que he estado posponiendo por otras cosas que quería, pero ahora te lo digo en serio, ¿quieres casarte conmigo?”, declaraba en directo.

Un momento de lo más romántico que terminó con Spina diciendo que sí. “Eres la mejor mujer que puedo tener, te amo, siempre vas a ser mi prioridad”, respondía. La pareja prevé casarse en Honduras, por lo que esta edición All Stars tendrá campanas de boda. Pero no ha sido el único momentazo.

Desde plató, Montoya debutaba como comentarista. El sevillano no para de ampliar su presencia en Mediaset. Tras el parón que dio tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, el también cantante va a debutar como reportero en ¡Vaya fama! este próximo 4 de octubre.

Por otro lado, la expulsión era para Sonia Monroy. La cantante se enfrentaba al exparticipante de MasterChef en un último duelo, tras la ceremonia de salvación en la que la audiencia se decantaba por otra antigua aspirante del talent culinario, Miri Pérez-Cabrero. El martes pasado, era Jessica Bueno la que se libraba de la zona de peligro.

Jorge Javier Vázquez revelaba que el salvado final era Carlos Alba. “Los espectadores de Supervivientes: All Stars con sus votos han decidido que el concursante salvado sea Carlos”, anunciaba el presentador.

Una decisión que ha sorprendido, dado el gran protagonismo que tenía Monroy en el concurso. La también bailarina y actriz volverá pronto a España tras dejar Cayos Cochinos.

Los nominados de esta semana son Gloria Camila, Miri Pérez-Cabrero, Alejandro Albalá y Jessica Bueno.