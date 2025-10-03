Gonzalo Miró paraliza 'Directo al grano' por llevar una bota ortopédica: "Es lo que tiene hacer deportes de riesgo"

Directo al grano ha sorprendido nada más comenzar este viernes 3 de octubre. A la hora dar narrar el sumario, Gonzalo Miró dejaba perpleja a la audiencia al aparecer con una de sus piernas con una bota ortopédica.

De manera natural, Miró presentaba las noticias del sumario como si no pasara nada. Sin embargo, era llamativo que portara una férula ortopédica, con la que daba la impresión de que estaba como ‘escayolado’.

Por supuesto, Marta Flich no dudaba en abordar esta situación o, como ella lo llamaba, “el elefante en la habitación”. “Tienes una bota en la pierna y la gente está preguntándose por qué”, comenzaba a decir Marta Flich.

“Vamos a aclararlo, porque esto es Directo al grano. El público se tiene que acostumbrar en las próximas semanas a verme así con semejante aparataje”, decía el ex de Amaia Montero mientras enseñaba desde la mesa de debate la bota ortopédica que portaba en la pierna izquierda.

El ex de Eugenia Martínez de Irujo quiso aclarar que “no ha sido nadie del programa”, provocando risas cómplices entre los colaboradores. “Es lo que tiene practicar deportes de riesgo como el fútbol, pero bueno”, revelaba.

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'. RTVE

Con lo cual, ha sido una lesión mientras participaba en un partido lo que ha provocado que tenga que llevar esa bota ortopédica. Aunque el hijo de Pilar Miró ha buscado restarle gravedad, al mostrar que podía trabajar, con el ‘walker’.

“¡Que te mejores!”, decía Flich a modo de ánimo. “Si nadie se ha roto nunca el tendón de Aquiles, lo recomiendo. Es una experiencia espectacular, como si te hubieran pegado un tiro”, ironizaba con humor el copresentador.

Tras este momento, con el que Miró explicaba el motivo por el que llevaba una bota ortopédica, Flich comenzó con los temas del día, comenzando con las revelaciones de la UCO que señalaban al PSOE dando pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo.

Después de este anuncio, el público se acostumbrará a ver a Miró con la férula ortopédica.

Directo al grano puede presumir de ser uno de los formatos que mejor rendimiento tiene en las tardes de La 1. En el arranque de esta semana, el lunes 29 de septiembre registró un 12,6% de share y 1.088.000 espectadores, quedándose como el segundo formato más visto de la franja, sólo por detrás de la imbatible Sueños de libertad de Antena 3.

En el resto de la semana, el formato se ha movido entre el 10% y el 11,4%, superando así la barrera psicológica del doble dígito, con 870.000 espectadores de media, situándose así como un acierto en la sobremesa de La 1.