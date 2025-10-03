Javi Crespo, de 'OT 2025', se confiesa sobre sus dificultades tras ganar 'La Voz': "No está pensado para sacar artistas"

La mayoría de los concursantes que llegan para quedarse en la academia de Operación Triunfo no son conocidos y empiezan su carrera al entrar al programa. Sin embargo, hay algunos que ya han probado suerte en otros formatos musicales, como Factor X o La Voz. En esta edición es muy evidente el caso de Javi Crespo, que incluso fue ganador del concurso de Antena 3.

El triunfito ha explicado cómo se siente al tener que buscar suerte en otro lado, a pesar de llegar a lo más alto siendo finalista en La Voz Kids y ganando la versión de adultos en 2022. Para él, ese espacio "no está pensado para sacar artistas". Un debate que se abre de nuevo y que vuelve a ocupar las redes sociales, ya que los seguidores reprochan que solo promocionan a los coaches.

Durante un tiempo de descanso, Crespo ha conversado con su compañera María Cruz sobre el tema. Su salida al mundo de la industria musical coincidió directamente con la de los concursantes de OT 2023. "Justo el año que empecé a sacar música, ellos estaban saliendo también aquí y con la repercusión te quedas loco", ha manifestado.

De hecho, dos de las personas que formaban parte del programa en aquel entonces fueron sus compañeras en La Voz: Chiara Oliver y Salma. Incluso esta última coincidió en el mismo equipo, el de Antonio Orozco.

Además, reveló en declaraciones exclusivas a BLUPER que, aunque seguía manteniendo contacto con ellas, no sabían que se había presentado al casting: "No quería decirles nada para no gafarlo".

Sobre su experiencia en el programa, donde formó parte de los equipos de Vanesa Martín (La Voz Kids 2021) y de Antonio Orozco (La Voz 2022), apuntaba que no está destinado a que los talents consigan una carrera, ya que "solo cantaba dos minutos".

Crespo y María Cruz en 'Operación Triunfo'. Operación Triunfo

"Yo tuve bastante, por suerte, que no suele pasar. Los vídeos funcionaron bien en Instagram, pero luego se desinfla muy rápido", ha explicado. Además, ha confesado que intenta crear contenido para redes sociales, pero a no ser que tenga un evento o entrevistas, no sabe qué mostrar a sus seguidores.

"Cuando estoy haciendo música, súper guay, porque estoy haciendo contenido de tus canciones, del estudio... pero, cuando vuelves y estás en casa estudiando, ¿qué contenido te apetece hacer?", insistía.

Aun así, no ha perdido la esperanza de lanzarse a la industria a través de un programa de televisión, puesto que supone formar parte de un gran escaparate. Fue la primera pegatina en el casting de Operación Triunfo en Madrid, una prueba que preparó a conciencia: "Es lo que me ha hecho tener esa confianza y ponerme el primero en la cola, echarle cara y ganas".

Así han reaccionado los primeros Pase Prime de #OTMadrid tras recibir sus pegatinas 🤩 ¡Esto no ha hecho más que empezar! 💥 ¡SUERTE A TODOS! Nos podéis ver en DIRECTO en 👉🏻 https://t.co/2tuEeJHzUf 🎤💙 #OTCasting2025 pic.twitter.com/FrOCIvF7X4 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 12, 2025

"Esta experiencia me podría aportar muchísimo, tanto a mi música como a mí. A mi forma de entender la música y el arte. Aprender muchas cosas que no son solo la voz", expresó a este medio.