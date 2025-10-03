Belén Esteban, "desquiciada" en ‘No somos nadie’ por las críticas a Anabel Pantoja después del desplante: "Qué pesadilla"

Nuevo enfrentamiento entre los colaboradores de No somos nadie. En esta ocasión, el motivo de la disputa ha sido nada menos que Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera asistió este jueves a la presentación del musical Cenicienta, evento al que acudió Marta Riesco como reportera para reencontrarse con ella después de la batalla legal entre ambas.

Así ha empezado la entrega de este viernes María Patiño: "Había un encuentro histórico, 5 años sin verse después de que Marta le ganara en primera instancia la demanda que interpuso contra Anabel". Pese a la insistencia de la colaboradora del programa, no consiguió declaraciones, ya que que se escabulló entre los presentes para evitar un cara a cara con Riesco.

"Pensaba que me iba a atender", ha admitido la tertuliana. Belén Esteban ha intentado mantenerse al margen, pero después no ha dudado en defender a su amiga: "Sé que igual Marta se molesta, pero si yo tengo un juicio pendiente con alguien, no me pongo a que me haga preguntas. A esa Anabel no me la creería".

"Lo que pasó fue hace unos cuatro años, aunque se esté resolviendo ahora. Yo voy en calidad de reportera, ella de celebrity y entiendo que no se va a poner a compadrear conmigo, pero habría estado bien que me hubiese atendido porque yo no soy la que le hace el daño a ella, me lo hace ella a mí", manifestaba Marta.

A lo largo del debate que se ha llevado a cabo sobre la influencer, las caras de La Patrona no han dejado indiferente a nadie. "Cuando se toca el tema de Anabel, me canso de contestar. No me quiero pelear con Marta ni con Kiko", ha confesado. Aun así, ha apoyado su actitud, argumentando que es cansado que le preguntes cada día por lo mismo.

Colaboradores de 'No somos nadie'. Canal Quickie

"¿Qué quieres que le pregunten?¿por la Flotilla?", cuestionaba el director del formato de TEN. Un comentario que ha provocado la indignación de Belén: "Hablad lo que os dé la gana, estoy harta. Soy su amiga, no su abogada". Y ha apuntado directamente contra Matamoros: "Me desquicias".

Patiño ha saltado para explicar a su compañera que Anabel es un personaje público y que debe ser profesional. "No es consciente de que ha tomado un compromiso con el candelero por ser quien es", afirmaba. "Le hemos regañado, no me gusta", desvelaba Belén.

Belén frena en seco a Marta en plena discusión por Anabel: “Tú le sigues teniendo rencor, lo que no tienes es cojones de decirlo” 🔥💣

Tensión máxima en #NoSomos3O



👉🏻https://t.co/lI617qGj9V pic.twitter.com/ATD7zoihtP — Canal Quickie (@CanalQuickie) October 3, 2025

Harta del debate, ha explotado contra sus compañeros: "Parece que Anabel Pantoja soy yo. No es mi amiga, es mi familia". Y lanzaba: "Qué ganas tengo de que llegue mediados de octubre", un deseo que ha dejado en vilo a los espectadores y también a los colaboradores al no saber a qué se refiere. "¿Nos vas a vetar?", bromeaba Marta Riesco.

"Te estás descojonando en mi p... cara. Lo paso mal con el azúcar, que lo sepas, así que enciende la mechita en otra parte esta tarde", reprochaba a Matamoros. "Qué pesadilla, colega", lamentaba.