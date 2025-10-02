Marta Riesco, sobre Isabel Preysler en 'No somos nadie': "Como mujer, no ha conseguido nada por ella misma"

Isabel Preysler sorprende con el anuncio de la publicación de sus memorias el próximo 22 de octubre, Mi verdadera historia. Sin haber visto la luz, ya ha sido tema de debate y conversación en los medios de corazón. Uno de ellos, No somos nadie, que ha indagado en los asuntos que puede tratar la celebrity en su autobiografía.

Kiko Matamoros se ha mostrado como un gran defensor de Isabel, hasta tal punto que Marta Riesco ha cuestionado cuál es el vínculo que mantiene con la aristócrata para "tenerla en un pedestal". "Soy un admirador absoluto de su vida", confesaba. "¿Se ha dedicado a...?, preguntaba atónita su compañera.

"Se ha dedicado a tener una familia de la que ha estado pendiente desde el primer minuto hasta el último", afirmaba. Sin embargo, Marta ha reprochado que es algo que hacen "muchas mujeres" y ha añadido que le sorprende esa admiración por su parte, que le tiene "impactada".

"Me parece que una mujer que se ha relacionado y ha tenido relaciones sentimentales con determinado tipo de hombres, habrá que reconocerles algún valor", reflexionaba el colaborador. María Patiño ha tratado de reconducir la conversación, explicando que lo importante es si Preysler "será capaz de reflejar el supuesto maltrato psicológico por parte de Vargas Llosa".

"Espero que sí, porque sería de justicia. Para mí sería decepcionante si no lo hace, sé que a ella le va a costar contar determinadas cosas porque Mario Vargas Llosa ya está muerto, pero recuerdo que su primera mujer ya habló de tratos psíquicos, sino también físicos", ha explicado Matamoros.

Kiko Matamoros y Marta Riesco en 'No somos nadie'. Canal Quickie

Riesco se ha vuelto a unir al debate, manifestando que no sabe "qué puede aportar Isabel Preysler, más allá de haber estado con personas muy importantes de diferentes ámbitos y muy influyentes". "Ella como mujer no ha conseguido nada por ella misma", sentenciaba.

"De momento, es la mejor y mayor imagen de los últimos treinta años de este país a nivel publicitario", defendía Kiko. Y ha añadido: "Esta señora ha aguantado campañas mediáticas con interés político".

Patiño ha intervenido para apoyar el argumento de la colaboradora: "Es verdad que esta señora tiene un mérito profesional porque se ha convertido en una marca de las más top y lo sigue siendo, pero hay una realidad, con independencia de su mérito, y es que ha estado marcada por las relaciones que ha tenido".