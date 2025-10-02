Gonzalo Miró sentencia la gestión de la salud pública en España: "No la está cuidando nadie y cada vez va a peor"

Un error en el sistema sanitario de Andalucía ha provocado que 2.000 mujeres tengan que repetir su prueba de detección de cáncer de mama. La Consejería de Salud de la Junta andaluza no notificó los resultados de las mamografías realizadas, un hecho que ha supuesto un escándalo en la Comunidad.

En Directo al grano han contado con varios testimonios de mujeres afectadas. Una de ellas, tardó seis meses en conocer que padecía la enfermedad, y para otra las consecuencias fueron "devastadoras", ya que desde el año 2016 alertó de la presencia de un bulto, que iba aumentando de tamaño, en su pecho izquierdo. "Estadio IV, casi metástasis", narraba la víctima de los retrasos.

"Lo que está pasando en la sanidad andaluza es tremendo. De hecho, es algo impropio de un país desarrollado. Son 2.000 mujeres, que se sepan, que se habrán tenido que sentir abandonadas por el Gobierno andaluz. Solo hay que ponerse en el lugar de cualquiera de ellas, que han tenido un diagnóstico tardío, que puede ser la diferencia entre vivir o morir", sentenciaba Gonzalo Miró.

Además, el presentador ha añadido que "habrá casos de mujeres que se hicieron las pruebas y pensaron que estaban bien y ahora estarán muy asustadas". "Debería tener consecuencias, no solo en forma de dimisiones, sino en apostar por la salud pública, por dotar de recursos a la salud pública, que es fundamental en todos estos casos", insistía.

Ha reflexionado sobre la situación actual de la gestión: "Una salud pública que no está cuidando nadie en este país. Está yendo cada vez a peor y aquí vemos las consecuencias". Y ha planteado una hipótesis: "Si esto hubiera pasado en el caso de los hombres, ¿nos habrían abandonado a nuestra suerte como han hecho con estas 2.000 mujeres?".

➡Gonzalo Miró a Isabel Durán (@IsabelDuran_) en #DirectoAlGrano2O:



"La sanidad pública cada vez es peor digas lo que digas". pic.twitter.com/5K5ncFQEud — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 2, 2025

Isabel Durán, presente en la mesa de debate de Directo al grano, ha descrito lo sucedido en Andalucía como una "tragedia". Sin embargo, no ha dudado en señalar a un nuevo culpable: Pedro Sánchez.

"Es muy grave lo que está pasando en Andalucía, pero también que las mujeres no dispongamos de tratamientos de cáncer porque quieren ahorrarse dinero como las pulseritas antimaltrato", ha comparado la periodista. Marta Flich ha saltado para aclarar que "es un hecho que hay una desinversión, concretamente en las comunidades gobernadas por la derecha".

Gonzalo Miró e Isabel Durán en 'Directo al grano'. RTVE

Miró tampoco ha apoyado el argumento de Durán. "La sanidad pública española es cada vez peor, digas lo que digas, porque cada vez se privatiza más. Quieres hacer ese malabarismo de intentar echarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, que en esto no tiene nada que ver, pero la realidad es que casi todas las competencias en sanidad pertenecen a las comunidades autónomas", explicaba.