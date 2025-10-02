Gloria Estefan, sobre la política migratoria de Donald Trump: "Sería increíble que me arresten por hablar español"

Gloria Estefan cierra una gran semana en El Hormiguero. La artista ha regresado al programa de Pablo Motos después de 12 años para celebrar que se presentará en concierto en la Plaza de Colón de Madrid el próximo 5 de octubre con motivo de las celebraciones que prepara la comunidad por el Día de la Hispanidad. "Soy la conga queen" anunciaba.

"Necesitamos crear y nutrir esos lazos que compartimos la lengua de la madre patria y creo que en este momento tenemos que estar orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos...", ha manifestado. El presentador de Antena 3 ha aprovechado para lanzarle una pregunta a la cantante cubana: "¿Qué significa hoy ser latino en Estados Unidos con la segunda de Donald Trump?".

"Interpreta mi silencio", bromeaba Estefan. La invitada ha confesado que le da "un poco de miedo" y que siempre lleva consigo su tarjeta de pasaporte "por si me escuchan hablar español y pasa alguna locura". "Sería increíble que me arresten por hablar español, ojalá que no llegue a eso", apuntaba, a la vez que recalcaba que le "asusta".

"Hay que tener siempre la inmigración legal y organizada, nadie dice que no. Pero ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños...eso me da miedo. Llevo viviendo muchos años allá y nunca he visto algo así", aseguraba.

Pablo Motos ha utilizado a Bad Bunny como ejemplo. "Parte de la gira la quito allí por miedo a que a la salida se produjesen redadas", ha explicado. "Sí, pero ahora va a cantar en el Super Bowl. Benito, qué bueno", celebraba la invitada.

Gloria Estefan en 'El Hormiguero'. Antena 3

La entrevistada no solo ha expresado su opinión sobre la política migratoria de Trump. En el programa, también ha hablado de temas más personales, como su matrimonio con Emilio Estefan. Anécdotas que han salido a la luz gracias a una pregunta de Motos, en la que cuestionaba si era más difícil mantenerse en la música o llevar casada casi 50 años.

Su marido se encontraba en el plató de la cadena e, inevitablemente, se ha puesto todo el foco sobre él. "El gran secreto para todos los que se vayan a casar es decirle sí a su mujer siempre", desvelaba con ironía. Gloria solo ha podido compartir palabras buenas sobre su esposo, con quien comparte el amor por la música.