'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' se hacen fuertes: cómo La Osa ha iniciado la reconquista de la tarde de La 1

Dicen que no hay mal que por bien no venga y en La Osa Producciones Audiovisuales pueden dar buena cuenta de ello. Tras un aterrizaje para olvidar en las tardes de Televisión Española, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid se ha hecho fuerte en este horario en los últimos meses.

La 1 ha hecho su mejor inicio de temporada de los últimos 14 años, con un 11,6% de cuota de pantalla. Se achaca principalmente a la imbatibilidad de La hora de La 1 y Mañaneros 360 en la mañana, pero también a un prime time fuerte. Y por supuesto, al tándem vespertino que forman Directo al grano y Malas Lenguas, ambos firmados por La Osa.

Directo al grano llegó a la tarde de La 1 el pasado 15 de septiembre y lo hizo con dos potentes maestros de ceremonias. Marta Flich, vieja conocida de la empresa que tantos años produjo Todo es mentira en Cuatro, y Gonzalo Miró, hasta ahora colaborador de espacios de Atresmedia como Espejo Público, Más Vale Tarde y La Roca.

Aún es pronto para sacar conclusiones, pero las cifras de septiembre arrojan que el formato va asentándose en la cadena pública a buen ritmo. Tras hacer su máximo este mismo lunes, 29 de septiembre, con un 12,6%, DAG cerró el mes con un 10,6% de share y 870.000 espectadores de media.

Flich y Miró son segunda opción de su franja, aún a una distancia considerable de Sueños de libertad. Mejora en 1,9 puntos la media del canal la temporada anterior en ese horario.

Marta Flich y Gonzalo Miró, presentadores de 'Directo al grano'. RTVE

La cadena no obtenía esta cuota en la sobremesa desde septiembre de 2023, excluyendo agosto de 2024, con la emisión de los Juegos Olímpicos de París. DAG tiene especial tirón entre los hombres (10,4%) y los jóvenes (10,8%), targets en los que lidera.

Es digno de destacar también cómo Malas Lenguas se ha convertido en un pilar fundamental de la tarde de La 1. Cabe recordar que el programa de Jesús Cintora se estrenó en abril pensado únicamente para emitirse en La 2. Sin embargo, la cancelación de La familia de la tele en La 1 provocó que el espacio acabase siendo una suerte de parche en la parrilla.

Un parche que no pudo rendir mejor en verano y que ahora, ya establecido en el horario de 19:25 a 20:30, continúa dando alegrías a la Corporación. En septiembre, Cintora es también segunda opción de su franja con un 9,4% de share y 657.000 televidentes. Crece en 2,6 puntos respecto a agosto.

Antes, la ración de Malas Lenguas en La 2 contribuye al buen momento que vive la cadena. La hermana menor de La 1 ha cosechado un 4,9% de cuota y 341.000 seguidores, subiendo 4 décimas en comparación con agosto. Mejora en 1,2 puntos el dato de esa misma franja un año antes.

María Patiño, en el estreno de 'No somos nadie'. TEN

Los números le dan a RTVE. Y, sobre todo, a La Osa Producciones, certificando la reconquista de las tardes de la pública después del paso fallido de María Patiño, Belén Esteban y compañía por ellas. Tal y como analizamos en BLUPER en junio, una de las conclusiones que podían sacarse de este fracaso es que el universo Sálvame se había vuelto un contenido de nicho.

La evolución de Ni que fuéramos Shhh, No somos nadie, ha registrado en septiembre un 1,7% de share, media aceptable para una cadena temática como TEN, alcanzando su récord el 24 de septiembre, con un 2,3%.

En el ámbito digital, el entorno en el que parece funcionar mejor, los datos también acompañan. Por ejemplo, en el canal de YouTube, acumula 263.000 suscriptores, consiguiendo 5.000 nuevos en septiembre, así como 5,3 millones de visualizaciones. Algunos reels con los mejores momentos del programa superan con creces el millón de visitas y tienen más de 15.000 comentarios.

Un nuevo filón

Así las cosas, el nuevo filón de espectadores para La Osa Producciones se encuentra en el público que consume actualidad y que elige la pública para informarse. Asociada al mundo rosa por la huella inquebrantable de Sálvame, no es que a la compañía le falte experiencia en programas de contenido político.

Al ya mencionado Todo es mentira (ahora producido por la empresa de Risto Mejide, Vodevil TV), la antigua Fábrica de la Tele era responsable de formatos de actualidad e investigación como La noria, El gran debate, La otra red o Focus.