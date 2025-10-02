Alfonso Arús quita dramatismo a la guerra contra los spoilers: "No me molestan, me encantan. No pierdo nada de interés"

Los spoilers no son plato de buen gusto. De hecho, han servido para un ácido monólogo de Leo Harlem en su programa en Movistar Plus+, Leo Talks. El humorista advertía de que ‘destripar’ una serie podría ser motivo de divorcio.

“Internet ha fastidiado los placeres sencillos; en vez de ver la televisión por placer, la vemos por obligación, por miedo a que nos hagan spoiler y que nos revienten”, expresaba Harlem en su programa en Movistar Plus+.

Harlem advertía cómo un spoiler puede desembocar en hechos de lo más dramáticos. “Si le dices a tu mujer cómo acaba tu serie favorita, lo que acaba es tu matrimonio”, añadía.

En el plató de Aruser@s, buena parte de los colaboradores se mostraron de acuerdo, a sabiendas de cómo revelar un dato crucial de una serie o una película. “Y no hagáis eso de ver un capítulo antes que tu pareja”, señalaba Óscar Broc.

Alfonso Arús señalaba que él iba a contracorriente. “Ya saben todos los presentes que me encantan que me hagan spoilers. No solamente no me molestan, sino que me gustan mucho”, reconocía.

“Y eso no quiere decir que pierda ni un ápice de interés el siguiente capítulo o el final de una serie. Incluso sabiendo quién es el asesino, lo disfruto”, confesaba el presentador, dado que le permite disfrutar de ese contenido de otra manera.

Toda una declaración de intenciones con la que Arús muestra que prefiere ver cómo se llega a ese final que el desenlace en sí.

La evolución de Aruser@s en septiembre ha sido la de una media del 14,2% de cuota de pantalla y 293.000 espectadores diarios. Sus datos le han convertido en la primera opción privada en las mañanas. Si sólo se enfoca a su target comercial, alcanza un 18,7% de share.

A pesar de que La hora de La 1 ha firmado su mejor septiembre, con una media del 17,3% de cuota y 320.000 televidentes, Aruser@s ha mantenido el tipo. Aunque las cifras del programa de TVE son sólidos, la propuesta de laSexta retiene sus números, lo que le permite ser uno de los referentes de las mañanas en televisión.

Por otro lado, Aruser@s Weekend, con Hans Arús al frente, ha logrado consolidarse como uno de los formatos más potentes del fin de semana. Con una media del 6,9% de share, ha mejorado en 2,8 puntos los datos que registraba el segundo canal de Atresmedia, convirtiéndose en uno de los éxitos de los sábados y los domingos.