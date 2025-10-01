Vicente Vallés, sobre la gestión de Pedro Sánchez: "Estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento y es lo que hace"

El reconocido presentador de los Informativos de Antena 3 ha visitado este miércoles El Hormiguero. Vicente Vallés acudía al programa de Pablo Motos para promocionar su nueva novela, La caza del ejecutor, que la ha descrito como una "historia de ficción incrustada en la realidad de la geopolítica mundial".

Con motivo de la temática del libro, el periodista ha dado su opinión sobre los diferentes frentes abiertos que tiene España en la actualidad, entre otros asuntos, ya que también ha hablado sobre Europa y su visión sobre si se acerca una tercera guerra mundial. Ha asegurado que la OTAN sigue siendo necesaria y mantiene la esperanza de que Estados Unidos siga involucrado.

"¿La política de España te daría para una novela?", cuestionaba el presentador del programa. Bromeando, Vallés ha afirmado que le daría para "una enciclopedia" y ha añadido que "no falta material para las noticias y no faltaría para meterlas en una trama de ficción". Motos ha querido indagar más acerca de su idea sobre el Gobierno y, en concreto, sobre el Presidente.

"Pedro Sánchez ha dicho que no tiene fecha de caducidad, ¿dirías que aguanta?", le ha preguntado. "Contrariamente a lo que cree la mayoría de la gente, yo creo que Pedro Sánchez está en un gran momento para él", ha reflexionado Vicente.

"Hace dos años, cuando estaba en el proceso de la investidura, advirtió en una reunión del Comité Federal del PSOE que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento. Y, efectivamente, eso está haciendo", ha explicado. Y ha añadido: "Cuando el Parlamento ha apoyado sus leyes ha gobernado con él y cuando no, sin él".

.@VicenteVallesTV lo tiene claro: Pedro Sánchez vive ahora mismo un momento clave para él #VicenteVallésEH pic.twitter.com/IjCMwIIvXj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2025

El rostro del telediario de la cadena ha sacado a la luz el dato de que este martes, 1 de octubre, tendría que haber presentado hace 24 horas los Presupuestos Generales del Estado y no ha sucedido "por tercer año consecutivo".

"El hecho de que el Gobierno ya haya anunciado que, aunque no haya presupuestos, seguirán gobernando, hace que sus socios de investidura sean prescindibles, el Parlamento sobra y se puede gobernar solo con el Gobierno. Es lo que está haciendo", recalcaba.

Vicente Vallés en 'El Hormiguero'. Antena 3

Ha sido entonces cuando Pablo Motos le ha preguntado si existe alguna similitud entre Sánchez y Donald Trump. "Veo una similitud entre actitudes 'trumpistas' y actitudes que tienen cada vez más políticos en Occidente", ha respondido.

Además, ha reflexionado sobre la frase que lanzó el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en su visita a El Hormiguero: prohibido perpetuarse en el poder. "En España, el primer presidente que dijo de quedarse como mucho ocho años fue Aznar, y lo cumplió, a las siguientes elecciones ya no se presentó", explicaba.

"Zapatero no llegó a asumir un compromiso firme, pero dijo que le parecía bien y, de hecho, no llegó a estar ocho años. Pedro Sánchez nunca ha llegado a hablar de ese tema, si se presenta a las próximas elecciones y sale, estaría cuatro años más y nadie ha hablado en el PSOE de esa posibilidad", analizaba.