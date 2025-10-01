TVE recupera 'La Pirámide': el formato conducido por Itziar Miranda se emitirá en La 2 como sustituto de 'El cazador'

TVE realiza un inesperado movimiento y recupera uno de los programas que menos apoyo han tenido este verano: La Pirámide. Después de no haber dado la talla en La 1, la Corporación copia la misma estrategia que ha llevado a cabo con La Garita, el espacio presentado por J.J. Vaquero y Álex Clavero.

El formato, que pretendía ocupar el hueco de La Revuelta durante su periodo de descanso, fue retirado de la parrilla después de dos entregas. Hace tan solo cinco días, se anunciaba su regreso, pero esta vez a la noche de los sábados en La 2. En el caso del programa que conduce Itziar Miranda, también formará parte de la programación de la secundaria a partir de ahora.

Pese a que no consiguió captar la atención de la audiencia durante el periodo estival, Televisión Española ha decidido darle otra oportunidad. Sustituirá a El cazador, tras retirar las reposiciones que se emitían a las 13:30 horas de lunes a viernes. El concurso, presentado por Rodrigo Vázquez, venía ofreciendo repeticiones desde que terminaron las entregas inéditas el 19 de mayo.

Sin embargo, el horario que ocupará La Pirámide será un poco más tardío, a partir de las 13:50 horas y hasta las 14:45, que empieza Saber y ganar. La primera entrega sorpresa de su vuelta a la televisión se emitió este martes, 30 de septiembre, y anotó un bajo 1,1%. Se sitúa muy por debajo de la media de la cadena, que había conseguido salir a flote con el dato de El western de La 2, con un 2,9%.

Y es que sigue reuniendo la misma suerte que en el pasado, ya que la media a lo largo de las 15 entregas emitidas en La 1 era de un 5,9% cuando su franja horaria no era la misma, ya que su horario habitual era de 19:15 a 20:10 horas. Ahora, en cambio, actuará como programa telonero del formato de Jordi Hurtado para ganarse un puesto en La 2.

TVE mantiene la esperanza de que el concurso remonte y se convierta en un fuerte rival frente a La ruleta de la suerte de Antena 3, que se mantiene firme en el liderazgo de audiencias. Una apuesta que permite ampliar los contenidos en la cadena secundaria sin perjudicar la gran cuota media de pantalla que cosecha La 1 en los últimos meses.