Muere la madre de Pablo Pisa, colaborador de televisión y exnovio de Patricia Steisy, de manera repentina

Enorme mazazo el que ha recibido Pablo Pisa, el exnovio de Patricia Steisy y padre de su hija, en las últimas horas. La madre del colaborador de televisión falleció este martes, 30 de septiembre, de manera inesperada.

Así lo comunicó el propio Pisa a través de sus redes sociales. "Mi mamá ha fallecido esta mañana de repente. Vino unos días a ayudarme con Athenea y cuando volví de pilates me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada", lamentaba.

Pablo estaba realmente unido a su progenitora y ha pedido a sus casi 350.000 seguidores lo siguiente: "No quiero mensajes, solo quiero que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella". "Era la mejor mujer del planeta y la mejor madre. Un beso al cielo", ha escrito, incluyendo también a su hija en estas tristes líneas: "Tu hijo y tu nieta te adoran".

Pablo Pisa y Patricia Steisy rompieron su relación a principios de junio de este año, después de seis años y una hija en común. Dieron a conocer la noticia en un comunicado conjunto, en el que aseguraban que habían tomado la decisión pensando en el bienestar de la pequeña y tras un tiempo de profunda reflexión.

Aun así, Steisy ha querido enviar un mensaje de cariño a su expareja por la muerte de la que fue su suegra más de un lustro. "Después de lo sabido, mi deber es apoyarlo y acompañarlo en todo. No le soltaré la mano", ha comentado la tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pablo Pisa y Patricia Steisy, en una foto de archivo. Instagram

Del dating show que emitió Telecinco y después Cuatro, salió de la mano de Dosel, una relación que no se prolongó demasiado en el tiempo. Tras varios noviazgos fallidos, la granadina encontró el amor en Pisa, que le ayudó en los momentos más complicados de su vida.

En su canal de Mtmad, Steisy habló abiertamente de que sufría "depresión explosiva intermitente", una enfermedad entroncada con la bipolaridad que provoca estados de ánimo radicales y cambiantes.

"Tienes todo el tiempo, el pensamiento acelerado y acabas agotada. Igual me tiro durmiendo tres días que me voy de fiesta dos días seguidos, vas al límite", expresó el rostro de Mediaset en su momento.

A raíz de su relación con la andaluza, Pisa entró en el mundo de la televisión, llegando a tener su propio espacio de Mtmad, Be Happy, y ser defensor de su pareja en reality show como Pesadilla en El Paraíso.