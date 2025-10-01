Kiko Matamoros amenaza con abandonar 'No somos nadie' tras un rifirrafe: "Me voy del programa por manipulación"

Los característicos roces entre los colaboradores de No somos nadie se han convertido en el plato principal del programa. Si bien es habitual ver cómo estallan entre ellos por los temas a tratar en la escaleta del día, también se han hecho canon las disputas por asuntos que no tienen nada que ver con el mundo del corazón.

Ejemplo de ello es el rifirrafe constante que mantienen Belén Esteban y Kiko Matamoros por ser grandes aficionados del fútbol. Eso sí, cada uno apoya a equipos contrarios y, por ese motivo, se han declarado la "guerra". El enfrentamiento empezó el pasado lunes, 29 de septiembre, después de que el Atlético de Madrid superara al Real Madrid el sábado anterior.

Siguiendo la misma dinámica, La Patrona ha llegado este miércoles lanzando nuevas indirectas a su compañero. "Enhorabuena, Kiko", le ha dicho, felicitándole por la victoria de los merengues. "Quiero que tú también me des la enhorabuena por el Atlético", insistía. Sin embargo, lejos de esa intención, Matamoros ha reprochado a su compañera que es un "coñazo".

Después de un leve intercambio de "opiniones", ha seguido con normalidad la entrega de No somos nadie. La calma no ha durado mucho, ya que a lo largo del programa, el pique entre ambos seguía sin parar. Durante la Quickie ronda, al hablar con un periodista deportivo, han vuelto a estallar el uno contra el otro.

"¿Hay algún psicólogo deportivo que pueda tratar a mi compañero Kiko Matamoros? S.O.S", preguntaba Belén. Y añadía: "Lo pago yo".

La guinda del pastel ha sido cuando han anunciado los minutos de oro y plomo en el episodio de este martes. La persona que ha conseguido acumular a más espectadores no ha sido ninguno del equipo principal, al contrario que el que ha recibido menos atención: nada menos que Kiko Matamoros. Una noticia que no ha recibido nada bien.

A carcajada limpia se ha escuchado a 'la princesa del pueblo'. "¿Pero qué ha pasado?", decía con sorna al colaborador. "Pon la curva", reclamaba él para poder analizarla frente a la audiencia. Y molesto por el resultado ha sentenciado: "Lo que voy a hacer es no comentar esta pu.. mierda porque está manipulada".

Kiko Matamoros y Arnau Martínez en 'No somos nadie'. Canal Quickie

Mientras María Patiño se unía a su compañera, riéndose de la situación, Kiko abandonaba el plató del programa y pronunciaba que "yo no trabajo más aquí". Por esa relación de amor y odio que existe entre Belén y Matamoros, ella ha ido a buscarlo para pedirle disculpas.

"Le quiero, pero no sabe perder. Él se cree que es el que tiene más títulos de España y luego no tiene ninguno acabado. Es el más listo", reflexionaba de camino.

"No entro más. Me voy del programa por manipulación, no vuelvo", declaraba él. Esteban, intentando animarlo, le preguntaba: ¿Cómo que no?¿qué vamos a hacer sin ti?". Pero no ha logrado hacerle recapacitar.

Minutos más tarde, aparecía por el plató entre risas y con una silla rota: "¿Tú te crees que esto es normal?". "Me he dado un golpe en la cabeza, en la nuca", aseguraba.