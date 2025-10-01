Joaquín Prat estalla contra un independentista catalán en 'El tiempo justo': "Este es de una buena hostia"

En El tiempo justo, Joaquín Prat hace honor al nombre del programa y da la cara, más que nunca, por aquello que considera una injusticia. En esta ocasión, el presentador le ha cantado las cuarenta a un independentista catalán por su comportamiento con una anciana en el metro de Barcelona al no querer cederle su asiento.

Es un vídeo que ha inundado las redes sociales y que ha llegado hasta los medios de comunicación. La polémica ha llegado a Telecinco, donde Prat ha reaccionado a las imágenes. "Un hombre se enzarza en una discusión, lleno de improperios, de insultos, amenazas a una señora...no le cede el asiento en un primer momento porque la señora es española", explicaba.

"A los españoles los trato así", sentenciaba desafiante. Al escuchar esas palabras la mujer le reprochó que se fuera del país, a lo que él respondía: "Yo estoy en Cataluña, al lado de España. Vete tu a España p... española asquerosa". Y cuestionaba: "¿Tiene que estar Puigdemont en Bélgica y tú aquí? No vivirás a gusto si estás aquí".

La señora, atónita ante sus palabras, le reprochaba: "Estás loco, no te contesto porque estás loco". "Tú no estás en tu país, recuérdalo bien", insistía el independentista. "Estás loco y no vale la pena hablar contigo", concluía ella.

Los insultos no cesaron a lo largo de la disputa: "P... española, muerta de hambre, asquerosa". "Maleducado. Menos mal que los catalanes no son como tú", confesaba la anciana. Después de ver la secuencia, Joaquín Prat no ha podido evitar salir en defensa de la mujer mayor y ha atacado directamente al catalán.

'El tiempo justo'. Telecinco

"En mi pueblo se suele decir, con todos los respetos, que hay gente que es de hostia. Este es de una buena hostia, es lo que pienso yo y lo que me sale al ver cómo le falta el respeto a una señora mayor porque no le quería ceder el asiento", ha dicho el presentador.

"Eso lo veo mucho. La falta de solidaridad que hay con los mayores en este país y la poca vergüenza que tienen muchos. Muchos miran hacia otro lado cuando un anciano necesita ayuda. Lo veo mucho, más de lo que me gustaría", añadía.

Y contundente contra la actitud del hombre del vídeo, compartía indignado: "Este tiene una pedrada. Debe tener una pedrada seria porque sino no se entiende ese nivel de violencia verbal contra una mujer mayor, que viene con el carrito".