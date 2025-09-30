Silvia Jato revela cómo "rompió las reglas" en 'Pasapalabra' para dar el primer bote: "Quería irme a mi casa contenta"

Primera presentadora y única mujer en ponerse al frente del exitoso formato Pasapalabra. El 24 de julio del año 2000 se estrenaba el famoso programa que deslumbró en audiencias a nivel internacional, y lo hizo con Silvia Jato como presentadora en Antena 3.

Este martes, la comunicadora ha visitado Y ahora Sonsoles, donde ha contado cómo se sintió durante las seis temporadas que estuvo al mando del concurso. "Empezó para sustituir Alta tensión, con Constantino Romero, era el relleno del veranito y no levantábamos cabeza, nos hundía. El millonario nos reventaba con Carlos Sobera", ha explicado.

Además, ha contado una sorprendente anécdota: "En septiembre me dejaron libertad para hacer lo que yo entendía que tenía que ser el concurso. Quité pinganillo y esa segunda vuelta (al rosco) la hice rápida, porque vi que el concursante tenía ocho segundos, diez palabras y se las sabía".

"Yo quería dar el bote e irme a mi casa contenta", ha confesado. Una hazaña que salió bien, ya que asegura que al director le encantó y empezó a arriesgarse, dándole total libertad y alentando para que siguiera ese rumbo.

Sonsoles Ónega ha querido indagar sobre su percepción acerca del programa. "¿Pensabáis que el formato se convertiría en lo que hoy es?", ha preguntado a la invitada. "No. Es un icono y se convirtió en un auténtico referente. La palabra 'pasapalabra' se decía hasta en el Congreso de los Diputados".

Sonsoles Ónega y Silvia Jato. Antena 3

"Es muy bonito ver que algo que se puede ver y que puede ver toda la familia continúe en el tiempo", ha apuntado Jato. Ha intervenido la presentadora para hablar de otro tema: la falta de mujeres presentadoras. "¿Por qué crees que no hay mujeres presentándolo?", cuestionaba.

"No lo sé. Es una intriga mía personal también, pero los que están, lo están haciendo fenomenal", ha manifestado Silvia. Y añadía: "Tampoco hay mucha mujer haciendo concursos, si lo piensas", dando pie a un nuevo debate en Antena 3.

"Antes estábamos todas: Luján, Paula, yo...Estábamos todas las mujeres copando el mundo del concurso y, de repente...", reflexionaba.

Ha salido a la luz un nuevo dato sobre la presentadora de Pasapalabra. "¿Tú eres superdotada?", ha preguntado Ónega. "Sí. tengo alta capacidad", admitía la gallega.