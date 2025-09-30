Mónica Naranjo saca los colores a Broncano con un incidente del pasado: "La última vez que te traje un regalo lo rompiste"

Mónica Naranjo fue la encargada de inaugurar la semana en La Revuelta. La cantante acudía a presentar su nuevo tema, Por un like, aunque, como de costumbre, la entrevista de David Broncano fue mucho más allá de la promoción.

Para comenzar, presentador e invitada se intercambiaron los roles por unos instantes. Primero empezaron sentados en el mismo sofá, pero luego ella tomó la batuta y se colocó en el sitio habitual de Broncano.

"Aquí estamos como en el salón de nuestra casa y la perspectiva cambia. Allí [en la mesa] hay como una jerarquía", explicó la entrevistada, admitiendo: "Yo te prefiero aquí. Te has dado cuenta de que el tema cambia vibracionalmente, ¿no? Tú ahora estás incómodo".

El conductor de Televisión Española lo negó tajantemente, pero Naranjo insistía: "Sí, porque tu sitio de confort y de poder es ese". En tono irónico, Broncano aceptó que sus entrevistas "son muy de dato" y que por eso necesitaba la pantalla para ir comprobando informaciones de los invitados.

A raíz de esta broma, la artista se lanzó "a contar una anécdota", a riesgo de que el programa "la editara" posteriormente, ya que La Revuelta se graba alrededor de las 16:00 horas. "¡Te prometo que no! Cuenta lo que sea, que no lo vamos a editar", aseguró el jiennense.

Pensaba que este tema había quedado ya enterrado en La Resistencia. La que va a dar Broncano con la colonia otra vez. Al nivel del corazón anatómico. Recemos para que no se repita aquello.

"La primera vez que yo vine aquí hubo una cosa que me sorprendió mucho y que admiré. No lo digo porque estés aquí delante. Yo estoy acostumbrada a hacer televisión, a tener mis programas. Y los guiones no te los puedes saltar, a no ser que el productor te diga: 'Sáltate esto y ve a lo otro'. Y vamos con un pinga, el cue...", admitió Mónica.

"Él [Broncano] se lo salta todo. Lo improvisa todo y eso es difícil. Yo sería incapaz de improvisar porque me gusta controlarlo todo. Es una cosa admirable", aplaudió la que fue presentadora de la primera edición de La isla de las tentaciones.

Broncano reconoció: "Así queda luego... 'Estos no han dado ni una buena'. Intentamos seguir el rollo de quien viene, intento que haya una energía de sofá en el parque". Acto seguido, el comunicador quiso saber si la entrevistada había traído algún obsequio, recibiendo una respuesta negativa.

Al pedirle explicaciones, Mónica no pudo ser más clara: "La última vez que traje un disco me lo rompiste". En efecto, durante su visita a La Resistencia en junio de 2020, Broncano se cargó un vinilo de la catalana. "Te agradecería que lo rompieras después de escucharlo", le espetó Naranjo.