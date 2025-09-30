Luis Zahera confiesa uno de sus episodios más traumáticos en 'El Hormiguero': "Se paró delante de mí y me metió un bofetón"

La visita de Luis Zahera a El Hormiguero no ha pasado desapercibida. El actor ha ocupado la silla de invitado del programa para presentar su último proyecto, Animal, una serie que aborda la crisis del campo y el cierre de explotaciones ganaderas. Aunque han sido sus anécdotas personales las que han captado la atención de los espectadores.

La infancia del intérprete estuvo marcada por un "matriarcado" en su casa y destacó en el colegio por suspender todas las asignaturas. "Solo aprobaba religión y gimnasia, que son las importantes, las que van a levantar este país", comentaba con ironía, a la vez que confesaba que "llevé mucha bofetada en el colegio".

Tanto así, que vivió un episodio traumático durante su etapa estudiantil por culpa del cura 'Tutankamón'. "La violencia a mí me venía de pequeño. Era otra educación, yo nací en la dictadura del general Franco y había aquella educación dura, te daban una bofetada...", explicaba.

"El primer día de clase, yo era un niño que estaba feliz por ir al colegio, porque vivía en un matriarcado puro con mis cuatro hermanas mayores que yo y quería ir a un sitio donde solo hubiera niños. Llegué ilusionadísimo", admitía.

"Se abrió la puerta y entró un ancianito. Estaba paseando por delante de nosotros, no hablaba y yo decía 'qué movida más rara es el colegio'", confesaba. Pero lo peor sucedió después.

Sin esperárselo, Luis Zahera se llevó el primer revés de su infancia. "Se paró delante de mí, después de un rato sin hablar, y me metió un bofetón", ha desvelado. Un hecho que lo dejó perplejo, puesto que en su momento pensó que era "el elegido" y se alegró de que se parara frente a él.

Pablo Motos y Luiz Zahera en 'El Hormiguero'. Antena 3

"Cuando yo estaba en ese pensamiento, me sopló un guantazo...Y después de soplarme un guantazo, le dijo a los 54 niños que yo no había hecho nada y que el que hiciera algo, que se preparara", narraba.

Pablo Motos, después de reírse por el episodio del invitado, ha insistido en que eran otros tiempos. "Ahora dices que eran otros tiempos y la gente joven no...no lo han vivido", añadía. "Yo pasé un poco de miedo", ha confesado el actor.

"Estamos intentando evitar todo el rato temas escabrosos, pero vamos de uno a otro", anunciaba el presentador de Antena 3. Y añadía: "Tú dices que te has hecho mayor rodando la serie, ¿qué te pasó?". El intérprete ha explicado que se hizo mayor "de un día para otro", hasta tal punto que "dejé de mear, la próstata".

"Entras por urgencias y te meten un boli bic...una sonda, y luego tienes que ir a trabajar con un taponcito", explicaba. Zahera ha seguido contando cómo se desarrolló su "vejez" durante el rodaje, desvelando que "eso te lo dejan una buena temporada".

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria visual de @LuisZahera con su sección: ‘Si te he visto no me acuerdo’ 😂 #LuisZaheraEH pic.twitter.com/aqeVTkijzM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2025

"Luego tuve una bacteria, volaba de fiebre. Tuve que suspender la serie los primeros días. Colapsé, me hice mayor", ha revelado en la entrevista con Motos.