Kiko Matamoros y Belén Esteban, a la gresca en 'No somos nadie': "Espero que no sea ofensivo, porque te demando"

El pique entre Belén Esteban y Kiko Matamoros se ha vuelto una seña de identidad de No somos nadie en la nueva etapa de los colaboradores en TEN. Él sigue haciendo honor al "eje del mal", donde se le encasilló en Sálvame junto a Kiko Hernández y Mila Ximénez. Ahora, que se ha quedado solo, entra en cualquier polémica y sigue alterando a sus compañeros.

Sin embargo, esta vez ha sido la víctima y todo por culpa de un partido de fútbol. El pasado sábado, 27 de septiembre, el Atlético de Madrid consiguió apuntar cinco goles en el marcador, ganando a su contrincante, el Real Madrid, que solo consiguió anotar dos. Aunque no formaba parte de la escaleta del programa, llegó de la mano de Belén Esteban, gran aficionada del equipo rojiblanco.

El roce empezó antes de encender las cámaras, en el backstage, cuando la televisiva llegó con una bandera y anunciando la victoria frente a Kiko. Este martes ha seguido la disputa, ya que Belén ha recibido algunos comentarios sobre su compañero que no ha podido evitar sacar a la luz.

"Todavía no ha superado los goles y se ha traído la gorra del Real Madrid", apuntaba 'La Patrona' con ironía al ver que Matamoros portaba el equipaje por el partido que disputa su equipo. Visiblemente molesto, confesaba él: "No tiene nada que ver con goles. Es un homenaje al único club honesto que lucha contra la corrupción en el fútbol español".

"5 a 2, asúmelo", insistía Esteban. Al igual que Kiko, que le espetaba que no se estaba enterando de lo que sucedía realmente. Ha sido entonces cuando Belén ha decidido anunciar que "luego te voy a leer un mensajito, para que vayas de listo".

Kiko Matamoros BROTANDO EN DIRECTO 😡💥

por un mensaje que recibe Belén sobre él en #NoSomos30S 👀🔥

EL DRAMAAAAAA 🫠📺



👉🏻https://t.co/FqHzXZIE6m pic.twitter.com/HI3ShIlqsv — Canal Quickie (@CanalQuickie) September 30, 2025

"Como él siempre tiene esa grandeza de que sabe de todo...", apuntaba mientras se colocaba las gafas para leer el texto que le había mandado un fan sobre el tertuliano. Kiko no se ha mordido la lengua y, entre bromas, sentenciaba: "Espero que no sea ofensivo, que te demando". El mensaje no estaba relacionado con el fútbol, sino con un tatuaje que habían comentado anteriormente.

"La necedad de Kiko es digna de estudio. Con tal de no estar equivocado es capaz de cualquier cosa, es el ejemplo de alguien cegado por su ego y narcisismo. 'I' en inglés va siempre con mayúscula, sin excepción, de lo contrario es una falta de ortografía. Por otro lado, ¿diseño moderno? Es hilarante", reprochaba un 'quicker' al colaborador.

"Gracias gilip...", ha respondido Matamoros. Un comentario que ha provocado otra disputa con los presentes: "Insultar, no".