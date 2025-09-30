Blanca Paloma, Josie o Pepón Nieto: los rostros que completan el casting de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

El taller de Maestros de la costura está preparado para recibir a los famosos que se aventuran en el reality de RTVE. La segunda edición de los celebrities está al caer y, si este lunes se confirmaban los primeros nombres, ahora se ha desvelado la lista completa de los rostros que formarán parte del programa.

El diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá y Mariola Fuentes, el piragüista olímpico Pau Echániz y la cantante Blanca Paloma cierran el casting. Se unen, por tanto, a la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel; la compositora y cantante Beatriz Luengo; la actriz Silvia Marty; los gemelos modelos Edu y Jorge Román, y al cantante Mario Vaquerizo.

Durante las semanas de competición, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier les acompañará, guiará su evolución y valorará cada trabajo realizado. Una de las novedades de la nueva edición es la incorporación del joven diseñador de moda Luis de Javier, que reemplazará a Palomo Spain como tercer miembro del jurado.

Con solo 29 años, Luis De Javier se ha convertido en todo un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, y, según los expertos, es el nuevo enfant terrible de la moda española. Es el elegido por el programa para sustituir a una de las grandes figuras del formato, que se ausentará por primera vez desde sus inicios.

Los aprendices descubrirán las principales técnicas, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas. Lucharán por convertirse en la nueva Pilar Rubio, que salió victoriosa de la primera temporada.

Josie, Mariola Fuentes, @NietoPepon , Jazz Vilá, Pau Echániz y @BlancaPaloma_rb completan el casting de '@MaestrosCostura Celebrity 2'.



🧵Se unen a @Jaydy_Michel, @EsBeatrizLuengo, Silvia Marty, Edu y Jorge Román y Mario Vaquerizo.https://t.co/hMmznYqR9J pic.twitter.com/hviTKenH5s — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 30, 2025

Se convirtió en la ganadora de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity ante casi 2,3 millones de espectadores. La presentadora confeccionó un sofisticado vestido en tres piezas inspirado en la Alta Costura, en el que puso en práctica las tres técnicas de costura aprendidas en el taller.

Además del maniquí de cristal, recibió el maletín con 50.000 euros que donó a la ONG DEBRA Piel de Mariposa. Su “hermana” Carmen Farala, segunda duelista, apostó por un vestido blanco que, con materiales sencillos, reivindicó el lado más elegante del mundo drag.

Todavía no se conoce cuál será la fecha de estreno del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), pero sí anuncian que llegará a la 1 con grandes novedades.