Supremme de Luxe reivindica a las drag queens en todos los ámbitos: "Se asocia al ambiente nocturno y no tiene por qué"

Supremme de Luxe está de enhorabuena. Según ha revelado Atresmedia, la quinta temporada de Drag Race ha logrado el mejor estreno de la historia en la plataforma Atresplayer. La artista ha acudido a Espejo Público para hablar de este éxito.

Susanna Griso remarcaba los buenos datos que ha obtenido la primera gala de la quinta edición del talent drag. Supremme de Luxe no dudaba en reivindicar el éxito de Drag Race, que se ha consolidado como uno de los formatos más veteranos de Atresplayer.

De hecho, la presentadora de Espejo Público revelaba que tal es el éxito de Drag Race, que el premio para la ganadora pasa a ser de 50.000 euros. “Después de cinco ediciones que llevamos ya y una All Stars, que todavía se viva así y que la gente lo siga recibiendo tan bien y que haya tanto interés y cariño, se agradece”, admitía la presentadora.

“Quiero recordar que somos un formato de plataforma y eso lo quiero poner en valor. Estar ahí aguantando en streaming, quieras o no, tiene mérito”, añadía la también cantante.

Miquel Valls le preguntaba a Supremme sobre la dificultad que hay en el mundo drag para consolidarse como estrella. “Pues depende del concepto de ‘vivir de esto’. A ver, se puede vivir”, respondía la artista.

El copresentador le recordaba que había compañeras drags que cobraban “50 o 100 euros por bolo” en la noche. “A ver, esa cifra es poco. Lo que pasa es que el mundo del arte, en general, es precario”, recordaba Supremme.

“Vivir del arte se puede. Otra cosa es que tú quieras ser una persona famosa, conocida o que sólo quieras trabajar en un determinado medio en concreto. Puede que quieras ser actor, pero si sólo quieres trabajar en series, a lo mejor te limita en tu trabajo”, argumentaba la drag queen.

Supremme de Luxe respondía a una pregunta de Gema López sobre si temía que la popularidad de las drag queens caiga. “Por edad, a mí el golpe de suerte me vino pasados los 40 años. Llevo actuando desde los 13. Lo tomo de otra manera. Si se pasa la moda y tengo que trabajar como hacía antes, pues tampoco tengo problema”, respondía.

“Lo único, ahora tengo mejores condiciones laborales y me gustaría mantenerlas”, matizaba la artista. Susanna Griso le preguntaba sobre impulsar la presencia de las actuaciones drag fuera de las grandes ciudades.

“En cualquier sitio. Se suele asociar a un ambiente nocturno y no tiene por qué. De hecho, hace muchísimo que no trabajo de noche. Estuve hace poco en Tu cara me suena, que era en el prime time. El tema es que no te limiten a solamente un espacio”, reivindicaba Supremme.