Nagore Robles ('Uno de GH20'): “Soy un poco más cauta porque uno tiene que saber cuál es el poder de las redes sociales”
BLUPER charla con la presentadora del programa, del que saldrá seleccionado un concursante del próximo 'Gran Hermano'.
Las puertas de Gran Hermano recibirán a nuevos concursantes próximamente, pero uno de ellos lo decidirá la soberana audiencia. Será gracias al nuevo formato de Mediaset Infinity, Uno de GH20, capitaneado por Nagore Robles y que se estrena este lunes. "Jamás pensé que cuando iba a entrar en esa casa me iba a dedicar a esto 16 años después", confiesa emocionada.
Fue una de las concursantes más polémicas de su edición, siendo expulsada con el 95%, el porcentaje más alto del formato en España. "El récord mundial me lo quitaron, desgraciadamente", bromea. La presentadora regresa a Fuencarral por todo lo alto. "Es muy fuerte, porque es un buque insignia de la cadena y estoy encantada de formar parte de él", admite en el encuentro con BLUPER en el FesTVal de Vitoria.
Y, aunque insiste en que Telecinco siempre será su "casa", no se cierra a nuevos proyectos en otras cadenas de televisión: "Somos contratados para algo que nos haga ilusión. Nunca me he ido de Mediaset, ni tampoco me voy de TVE". Eso sí, si pudiera elegir a dedo dónde aventurarse en esta nueva etapa, lo tiene claro: "Me gustaría presentar el debate de Gran Hermano".
Conocida por su fuerte y dicharachero carácter, reconoce que con los años ha aprendido a ser "un poquito más precavida" con su vida íntima y que, en este momento, quitarse la espinita de Supervivientes no entra en sus planes, aunque no niega participar en un futuro.
Vuelves a Mediaset después de tu paso como concursante de Bake Off en TVE. ¿Cómo te sientes?
Nunca me he ido de Mediaset. Otra cosa es que, después de 16 años, hiciera un parón porque también lo necesito. Lo que hice simplemente fue decir: voy a parar un poquito y a ver qué otros proyectos puedo tener que me interesen.
Pero yo nunca me he ido de Mediaset, ni tampoco me voy de TVE, no me voy de ninguna parte. Estamos todos y somos contratados para algo que nos haga ilusión y que nos motive, pero evidentemente mi casa siempre va a ser Mediaset.
¿Qué te gustaría hacer aparte de realities?
Soy una muy buena comunicadora. Una persona muy entendida en el medio me enseñó que los proyectos no están hechos para presentadores. Los formatos se hacen para la gente y luego la cadena decide cuál es el mejor presentador para darle forma a esto. Entonces, ¿qué me gustaría? Presentar el debate de Gran Hermano.
En tu casting inicial decías que ibas a dar "mucho juego”. ¿Qué le dirías a esa Nagore?
Esa parte cumplí. La de buen rollo 24 horas, no. Le diría que le queda muchísimo por aprender y por disfrutar y que no se guiara por las opiniones ni por los titulares, porque, como se dice, los periódicos de hoy llenan las papeleras de mañana. El futuro es tan largo…
"Fue la primera vez en la historia que se coló el audio del público en la casa y los abucheos me dieron alguna pista"
Vas a tener delante a candidatos a Gran Hermano y todavía tienes el récord de mayor porcentaje de expulsión en España, ¿te afectó?
A mí no me afectó, ya que te vas, te vas por la puerta grande. Si me voy es porque todos teníais claro que tenía que irme. Sabía perfectamente cuál era mi carácter, también fue la primera vez en la historia que se coló el audio del público en la casa y los abucheos me dieron alguna pista.
¿Cómo llevas pasar de ser la concursante más odiada a volver al formato como presentadora?
Es muy fuerte las vueltas que da la vida. Jamás pensé que cuando iba a entrar en esa casa me iba a dedicar a esto 16 años después, que iba a aprender tantísimo. También se sufre, porque hay situaciones tensas a veces en platós, titulares o algún enfrentamiento un poco más subido de tono.
Me siento súper orgullosa de mi paso desde ese casting, donde esa niñata no tenía ni idea de nada y me hace mucha gracia que ella pensara que sí, que lo sabía todo.
"Lo que más miedo me da es perder esa frescura por querer hacerlo tan sumamente bien y ceñirme tanto al guion"
¿Qué es lo que más te asusta de este nuevo proyecto?
Lo que más miedo me da es perder esa frescura por querer hacerlo tan sumamente bien y ceñirme tanto al guion que pierda a Nagore Robles. Me encantaría disfrutarlo.
¿Hacia dónde tiene que dirigirse Telecinco, según tú?
Telecinco tiene una ruta marcada estupenda donde apuesta por formatos como este, como es Uno de GH20, hay algo que encaja más con la audiencia y hay cosas que no. Estoy encantada de presentar ahora mismo esto, porque estamos hablando de que Gran Hermano lleva 32 ediciones.
Es muy fuerte, durante 25 años no ha parado, entonces esto es un buque insignia de la cadena, que yo estoy encantada de formar parte de él.
¿Qué te pareció el fin de Sávame?
Esto es como en la vida. ¿En qué trabajo no ocurre esto? De repente, hay parte de la plantilla que se va o que se tiene que ir o que es despedida o lo que sea, vuelven otros... Lydia Lozano está otra vez.
Al final se trata de hacer lo mejor posible con aciertos, con errores, pero seguimos todos en el mismo medio intentando que en casa la gente disfrute todo lo que pueda. Yo nunca me he ido y espero no irme nunca.
Las redes sociales también forman parte de tu vida. ¿Te has propuesto ser más cauta?
Han sido los años, tengo ya 42 y entonces soy un poco más cauta, sí. Hay veces que uno tiene que saber cuál es el poder de las redes, saber qué muestra y que las redes no es la vida real, tu vida está en tu día a día, en tu casa, con tu gente, tu familia, tus amigos, tu pareja y tu trabajo.
Eso es un altavoz y tú le das voz a lo que quieres. Pero sí, trato de ser un poquito más precavida con mi vida íntima.
¿Se te ha quitado la espinita de Supervivientes o dejas la puerta abierta para un futuro?
Sí, me lo propusieron. En ese momento dije que no, que ya para otra edición, y no me llamaron, aunque si me hubieran llamado tampoco hubiera entrado. No era el momento. Hay veces que es el momento y hay veces en las que no. Tú lo sientes.
Pero, ¿es algo que te gustaría acabar haciendo?
Ahora mismo no. O sea, 2025 no, 2026 si se graba por abril tampoco creo, no lo sé, no sé cómo me voy a encontrar. Cada mes es que voy cambiando, soy Acuario, me afecta mucho la luna. Ahora mismo no está en mis planes entrar en un reality, pero no te puedo decir "no, jamás voy a entrar".
No, porque adoro los realities, adoro cómo lo hace Mediaset y creo que son los mejores y la vida da muchas vueltas, no lo sé. Igual dentro de un tiempo digo "uy, le quiero meter ahí una chispa a mi vida que ya no veas". Ahora mismo me apetece meditar por las mañanas y tomar mi matcha.
¿Y como presentadora desde Honduras?
Puede ser, sí. Hay mucha responsabilidad también en eso, no es nada fácil, porque tenemos un legado que lo han hecho súper bien. A mí me encanta Laura y espero seguir disfrutando de ella en Honduras mucho más tiempo. Creo que es una súper presentadora, estupenda, con un sentido del humor maravilloso y una profesional increíble, pero nunca se sabe.