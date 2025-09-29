Montoya, el as en la manga de Telecinco para levantar las audiencias de '¡Vaya fama!' los fines de semana

Montoya está decidido a recuperar la fama tras varios meses de ausencia tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes. Convertido en colaborador en plató de la edición All Stars del reality de aventuras, ahora pasará a ser reportero de ¡Vaya fama!

El sevillano busca convertirse en un valor añadido para Telecinco. Tras haber sanado todo lo que tenía que curar sobre sus idas y venidas con Anita Williams, Montoya está abierto a nuevos desafíos profesionales delante de las cámaras.

El programa de Fran Ramírez y Cristina Lasvignes contará con el sevillano, quien se unirá a su plantel de reporteros. “Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra 'reportero' es 'pueblo' y me hace una ilusión muy grande porque me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme”, compartía a Telecinco.

El exconserje de hotel ha confesado que se quiere poner las pilas, al ver esta oportunidad como una muy grande dentro de Mediaset. “Quiero que los famosos se sientan a gusto y tranquilos”, expresaba en su presentación.

Montoya ya tiene su primera misión para el programa, dado que será el encargado de cubrir la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, prevista para este próximo sábado 4 de octubre.

Montoya en '¡Vaya fama!' Mediaset

Desde su desembarco, ¡Vaya fama! está buscando la manera de conquistar al público del extinto Socialité. El programa cierra su primer mes de vida con una media del 6,8% de cuota de pantalla y 408.000 espectadores.

Con ligeros picos de audiencia, como el que tuvo el pasado 21 de septiembre al llegar al 8,1% de share y 535.000 televidentes, al programa producido por Cuarzo se le está haciendo cuesta arriba consolidarse en la franja de la mañana.

El plató de '¡Vaya fama!' Mediaset

Los datos televisivos de los sábados y los domingos suelen ser más bajos en comparación a los del resto de la semana. Por ejemplo, Telecinco está contando con una media del 8,4% de share en los sábados y un 9% de cuota los domingos.

Si bien, ¡Vaya fama! está entre dos y tres puntos por debajo de la media del canal esos días, el formato sólo tiene un mes de vida y busca seguir consolidándose en una franja en la que compite cara a cara con D Corazón, cuyas cifras están ligeramente por encima.

Con lo cual, la inclusión de Montoya puede ayudar a mejorar los números del formato de Telecinco en este mes de octubre que está a punto de comenzar.