Iker Jiménez desvela el motivo por el que dejó de conceder entrevistas: "Uno es zorro viejo y se sabe todos los trucos"

Iker Jiménez ha demostrado ser una figura que no tiene problemas en decir lo que piensa. En el cierre de Cuarto Milenio este pasado domingo, 28 de septiembre, no sólo ha hablado de cómo ya no le cuesta dar una negativa, también ha lanzado una crítica a cómo ciertos medios lanzan titulares sobre sus declaraciones que “no reflejan la realidad”.

El presentador ha recordado cómo percibió este tipo de actitud durante la pandemia de COVID-19. “Siempre que hablo con medios escritos, que te graban y luego escriben, no hubo ninguna que dijera lo que yo había dicho exactamente, ni en el sentido ni en el significado”, reflexionaba.

“Y la verdad es que me cabrea bastante, primero porque soy compañero, entiendo lo que es el oficio, pero yo no recordaba el oficio con esta diferencia con un titular y lo que tú has dicho”, denunciaba.

Jiménez citaba un supuesto titular en el que se le atribuían palabras en contra de Pedro Sánchez, aunque no hubiera mencionado al presidente del Gobierno en dicha entrevista.

“Te quedas diciendo… y el argumento era ‘no, ha venido el director y me lo ha cambiado’. Pero claro… uno es zorro viejo, no ha nacido ayer y ya sabe todos los trucos”, argumentaba.

Emosido engañado

La Reflexión de Iker Jiménez en #CuartoMilenio pic.twitter.com/TPQ5F742CD — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 28, 2025

Según señalaba el propio Iker Jiménez, fueron este tipo de cosas lo que provocó que dejara de conceder entrevistas, especialmente para la prensa escrita, señalando a las redes sociales como las culpables de que se ‘tergiversen’ sus palabras.

“La experiencia que tuve es que se ponían cosas que yo ni siquiera había mencionado, para tener un cebo y clics, me imagino”, compartía, señalando que sólo ha concedido ciertas excepciones, como ha pasado recientemente.

Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'. Mediaset

Jiménez argumentó que la última entrevista que ha concedido ha sido porque el periodista que se lo solicitaba era autónomo. “Yo también lo he sido muchos años y sé lo duro que es”, explicaba.

No obstante, el propio presentador señalaba que dicho comunicador tampoco le aseguraba que el titular "reflejase" lo que él le había declarado. “Me dice: ‘Bueno, a no ser que el redactor jefe o el director me lo cambie”, expresó.

“Al final uno cae, porque a los compañeros, a veces, hay que echarles un cable”, agregaba, señalando también cómo percibía que está el oficio del periodismo en la actualidad.

Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'. Mediaset

“Está el mercado del oficio de la información tan mediatizado, manipulado... con tantas cortinas de humo y tantos intereses detrás de las noticias que uno se asombra”, declaraba.

De hecho, Jiménez nombró cómo hasta el periodismo científico ha caído en el “clickbait”, en referencia a la cobertura sobre posibles señales de vida en Marte. “Esto se ha convertido en un campo de minas. Es muy fácil equivocarse y fallar cuando ves que es portada de todos los medios del mundo una cosa que luego, además, nadie va a revisar”, lamentaba.