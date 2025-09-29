‘Esa Diva’ de Melody llega al ‘Bailando con las estrellas’ de Finlandia: la pareja acabó expulsada

El eco de Esa Diva que Melody llevó al Festival de Eurovisión el pasado mes de mayo todavía resuena en Europa. La propuesta de la artista andaluza no tuvo una gran acogida entre el jurado ni el público del Festival de 2025, pero ha dejado huella fuera de las votaciones, y prueba de ello es que este fin de semana ha sido una de las canciones que han sonado en el programa Bailando con las estrellas de Finlandia.

Uno de los concursantes del formato, Tanssii Tähtien Kanssa, es Mikko Silvennoinen. Un presentador y locutor finlandés, conocido, entre otras cosas, por ser el responsable de comentar Eurovisión para la cadena pública YLE desde hace varios años. Y a su lado ha tenido como compañero al bailarín profesional Matti Puro.

Con semejante currículo queda claro de dónde le podía venir a Mikko su amor hacia Esa diva, que fue cantada en directo por otra vocalista. Los dos hombres hicieron un baile con generosas faldas de volantes dorados, camisas blancas y botines.

Tras el número, Silvennoinen se mostró encantado con su actuación, y consideró que fue la mejor hasta el momento. Y quizá lo fuese, pero, a pesar de ello, acabó su aventura esa misma noche, siendo el nuevo expulsado de la edición.

En las valoraciones, el jurado elogió la interpretación, y destacaron algunas deficiencias técnicas a la vez que aplaudían su atrevimiento. Jukka Haapalainen, juez y bailarín profesional, aseguró no haber visto nada así en ningún otro lugar, catalogando el show de “tremendamente interesante”.

Para Mikko Silvennoinen, de 50 años y abiertamente gay, el número fue muy especial. Antes de la actuación narró cómo había intentado toda su vida ocultar todo su lado femenino y que, por lo tanto, la actuación estaba dedicada a la feminidad.

En ese sentido, Jukka también valoró cómo expresó sus sentimientos y su mensaje, sin necesidad de ocultar nada. Por su parte, Helena Ahti-Hallberg, otra jueza del concurso, vio una mejora respecto a la semana anterior. “Viva la diva, larga vida a la diva”, expresó Jorma Uotinen, otro miembro del jurado que se considera un “juez rígido y conservador”.

Mikko Silvennoinen y Matti Puro recibieron un total de 12 puntos del jurado. Finalmente, se convirtieron en la pareja expulsada de Tanssii Tähtien Kanssa de este domingo. Mikko agradeció su trabajo a su compañero de baile, y también a quienes le habían votado, asegurando que es una experiencia que nunca olvidará.