Carmen Maura se va de la lengua y suelta un spoiler de su nueva película en ‘El Hormiguero’: “No se puede decir”

Carmen Maura, a sus 80 años, tiene nueva película a punto de estrenarse: Vieja loca, una cinta que llega a los cines el próximo 10 de octubre, y que produce Juan Antonio Bayona. Para su promoción, la actriz ha estado este lunes en El Hormiguero, programa en el que que ya ha estado en otras ocasiones, y ha afirmado que ha sido una película que ha disfrutado mucho haciéndola, pero que no la puede ver.

“No puedo verla porque no me gustan las películas de terror. Pero haciéndola me lo pasé como en Disneylandia, porque soy la mala. Es una película para la gente a la que le gustan las películas de terror”, sentenciaba. Tanto es así que próximamente la presentará en el célebre Festival de Sitges.

La cuatro veces ganadora del Goya se sentía muy cómoda con Pablo Motos, tanto que, tras ver el tráiler, se acercó al presentador y le dijo un importante destripe de la historia (¡atención, spoilers!). “Le violo. Esto no se puede decir”, le deslizaba al presentador. Pero Pablo sabía que su particular secreto lo había oído todo el mundo.

“¡Vaya spoiler!”, exclamó una de las hormigas. Entonces Carmen, ya con la voz en su tono normal, reconocía que al personaje masculino de la película, “como le hago sufrir mucho, le violo. Pero luego le digo: te quiero mucho”.

Para prepararse para la película Maura “hizo pesas a lo bestia”, a pesar de que no le gusta. “Hacer pesas es fundamental, y lo aconsejo a todo el mundo, aunque te dé rabia”, aseguró, destacando en especial que es beneficioso al “hacerse viejita”.

Carmen Maura y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Sobre el rodaje, Carmen ha destacado una escena en la que “corto un pedacito del cuerpo” al personaje de Daniel Hendler. Y fue una escena difícil porque “solo teníamos tres cuerpos, y teníamos que atinar para que saliera la sangre”.

Durante la entrevista, la invitada se ha jactado de “nunca haber estado en el paro” por su versatilidad como actriz. Así, considera que puede hacer de “buena, de mala, de antipática”, y que muchos trabajos los ha hecho en sustitución de otra actriz, “y me llamaban a mí porque podía hacer cualquier cosa”.

Maura explicó que al ser actriz pone el alma, y es algo que sabe que se le da bien, pero “no tiene mucho mérito porque es la única cosa que hago muy bien”. “Ni he sido una madre perfecta, ni esposa perfecta, ni cocino de p*ta madre”, enumeró. Eso sí, afirmó que la limpieza sí es otra cosa que hace muy bien.

En otro momento, sorprendió al decir: “Estoy pensando en retirarme”. “Estoy bastante cansada. A ver si hago papeles más chiquitines”, reflexionó, argumentando que en sus últimas tres cintas ha sido la “superprotagonista” y ya tiene interés en otras cosas más ligeras.