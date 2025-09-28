Marc Giró tira de humor para responder a las amenazas de un diputado de Vox: "Era un señor divertido y dicharachero"

Las incendiarias palabras del diputado de Vox, Manuel Mariscal Zabala, al presidente de RTVE, José Pablo López, siguen trayendo cola. El político de la formación verde reaccionaba así ante un monólogo de Marc Giró en Late Xou. El presentador catalán le ha respondido.

La polémica vino después del duro enfrentamiento dialéctico entre Mariscal Zabala, de 33 años, y el presidente de RTVE durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación pública.

Mariscal amenazó con entrar “con motosierra o lanzallamas” en las instalaciones de RTVE si su partido político llegaba al Gobierno. “Los españoles están hartos de ver cómo no llegan a final de mes, mientras en RTVE siguen contratando a presentadores y tertulianos”, denunciaba.

“Están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Buenafuente y otros tantos”, exclamaba, a la par que decía que despediría “fulminantemente” a Marc Giró y su Late Xou. Mariscal señalaba un monólogo que realizó el catalán sobre “el varón español”.

“Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”, amenazaba desde sus redes sociales.

Marc Giró y Julia Otero en 'Julia en la Onda'. Atresmedia

Giró ha acudido como invitado a Julia en la Onda, de Onda Cero. Desde los micrófonos, el catalán ha tirado de humor, dejando una curiosa revelación: había tenido cierto vínculo con el diputado, quien antes estaba afiliado al PP.

“Resulta que este señor ha estudiado la carrera con una muy buena amiga nuestra y sabemos todas sus aventuras universitarias”, expresaba Giró en la emisora de Atresmedia.

Marc Giró, Julia Otero y Pilar Eyre en 'Julia en la Onda'. Atresmedia

Parece que Giró conoce muy bien cómo fueron los años de juventud del diputado, nacido el 23 de enero de 1992 en Talavera de la Reina. “No sabemos que le ha pasado, porque era un señor divertido y dicharachero y en alguna otra ocasión o circunstancia nos podríamos entender perfectísimamente con él”, ha ironizado.

Aunque Giró se ha tomado con humor las palabras del treintañero, sí que ha hablado de la gravedad que se esconde tras las amenazas del diputado. “Me sorprende que se haya instalado en España y en el mundo la idea de que esto es plausible, que es posible que llegue un régimen autoritario, violento y arruinador”, expresaba preocupado.

“Si tú coges un libro de Historia, sabes que todos los regímenes autoritarios, dictatoriales arruinan a la población en lo emocional, en lo sentimental o en lo físico porque utilizan la violencia. Sabemos cómo acaba esto”, advertía delante de Julia Otero.

Giró enviaba un mensaje conciliador, centrado en el respeto de ideas, especialmente cuando son contrarias. “Yo puedo estar aquí hablando y respetando a un señor de extrema derecha, pero ellos quieren cambiar el tablero y jugar a otra cosa”, concluía.