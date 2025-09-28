Emma García revela que habló con Kiko Jiménez tras su espantada en televisión: "Ha decidido mantenerse al margen"
La presentadora ha defendido al tertuliano después de que se recordase que el jienense sigue sin reaparecer en televisión tras el escándalo de Sofía Suescun.
La presencia de Maite Galdeano en De viernes sigue causando conversación. Dos días después, su presunta reconciliación en el plató con su hijo, Cristian Suescun, ha desatado todo tipo de opiniones en Fiesta.
Aunque, inicialmente, el tema se centró en el reencuentro entre madre e hijo en el magacín nocturno conducido por Santi Acosta y Bea Archidona. Varios colaboradores pusieron en entredicho que dicha reconciliación fuese auténtica.
“Que Cristian se siente con Maite en De viernes, cuando meses antes su madre se colgó un cartel que ponía ‘regalo hijo’. Por favor, que nadie tiene dignidad alguna aquí”, espetaba Makoke.
Amor Romeira recordaba la anécdota del baño y de cómo Maite Galdeano ha admitido públicamente que no quería que su hijo Cristian lo utilizase para hacer sus necesidades. “Eso a mí también me ha escandalizado”, verbalizaba Emma García.
Por supuesto, surgieron los ataques que madre e hijo realizaron contra Kiko Jiménez. El hermano de Sofía Suescun declaraba sentirse arrepentido por haber cargado duramente contra su progenitora.
Cristian señalaba que, presuntamente, su cuñado había llegado a guionizar sus intervenciones en televisión para favorecer sus propios intereses. “Somos víctimas del novio de mi hija. Lo que ha hecho es innombrable, no tiene perdón”, exclamaba la exconductora de autobuses.
Llegaba el punto de poner algún tipo de réplica. Como Kiko Jiménez no se ha pronunciado, Fiesta ha tirado de declaraciones de archivo, en las que se puede ver la opinión que tenía el jienense de su suegra en las anteriores intervenciones de la pamplonesa.
En ese sentido, Amor Romeira recordaba que Kiko Jiménez ha optado por el silencio tras el escándalo relacionado con la presunta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro. “Me gustaba esta parte de Kiko, cuando se sentaba, se enfrentaba a la situación y nos daba el contenido que merecemos”, expresaba la canaria.
“Esta parte de la supuesta infidelidad, de no sentarse y abandonarnos. No ha estado bien”, concluía, provocando el aplauso del público. “Bueno, también habla bien de él. No se ha sentado en un plató a cobrar por ello. No lo ha hecho y está demostrando que no es sólo el dinero lo que le mueve”, respondía Makoke.
Emma García, entonces, revelaba que el jienense sí le había respondido a ella a nivel privado. Una crítica que ha surgido en todo el programa, es que Jiménez ha dado un portazo completo a sus compañeros.
Al parecer, el panelista sí que quiso aclarar las cosas con la presentadora, aunque de manera discreta. “Le envié un mensaje. A los dos días, me contestó. Está bien, pero ha decidido mantenerse al margen de esta historia. Ya está”, explicaba la de Ordizia.
“A unos les criticamos porque cuentan todo y a otros porque no cuentan nada. Cada uno decide”, concluía la presentadora, para dar paso a más opiniones alrededor de las palabras de Maite Galdeano y Cristian Suescun en De viernes.