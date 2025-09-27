'Cachitos de hierro y cromo' estrena por sorpresa su nueva temporada en el prime time de La 2 de TVE

La 2 volverá a recibir a uno de sus programas más emblemáticos. Cachitos de hierro y cromo anuncia por sorpresa el estreno de su decimocuarta temporada. El programa regresará al prime time del segundo canal de TVE este sábado 4 de octubre, a las 23:00 horas.

Su vuelta se produce apenas seis meses después de finalizar la decimotercera tanda. El icónico formato que conduce Ángel Carmona regresa así a su actual día habitual. Ya en la temporada 13, Cachitos de hierro y cromo pasó de emitirse los sábados, dejando así la noche de los jueves.

Cachitos de hierro y cromo es uno de los espacios más veteranos de la parrilla de La 2. A pesar de que la temporada 13 tuvo una media del 3% de share y 312.000 espectadores, sus cifras son suficientemente estables para que TVE siga apostando por uno de los formatos más queridos de La 2.

De manera sorpresiva, la cuenta oficial de X del programa anunciaba su vuelta para el sábado 4 de octubre, a las 23:00 horas.

“Cachiters. Ya lo decían Los Sencillos: ‘Bonito es’. ¿Y hay algo más bonito que estrenar nueva temporada de Cachitos de hierro y cromo? Sintoniza La 2 de TVE, porque una nueva aventura musical está a punto de empezar. El archivo de RTVE os espera”, narraba el post del programa.

Cachiteeeers, ya lo decían Los Sencillos: “Bonito es”. ¿Y hay algo más bonito que estrenar nueva temporada de Cachitos? ✨



Sintoniza @la2_tve porque una nueva aventura musical está a punto de

empezar. El @archivortve os espera. 🚀



🕙 Sábado 4 de octubre a las 23h en La 2. pic.twitter.com/0SEmsxY5lV — Cachitos (@cachitos_tve) September 27, 2025

Conocido por su estilo irónico y su labor en rescatar y reinterpretar el archivo musical de RTVE, Cachitos de hierro y cromo es uno de los referentes de La 2. Con una base fiel de seguidores, esta temporada continúa también con Mario de la Mano a cargo de la dirección.

Una tanda más, el formato continúa reinventándose con programas temáticos y especiales, destacando su tradicional entrega de Nochevieja, que en la última edición logró un récord de audiencias y volvió a conectar nostalgia e ironía con el público.

Ángel Carmona en 'Cachitos de hierro y cromo'. RTVE

Las temáticas abordan desde el soul español hasta hits de los años 80 y 90, siempre apoyándose en materiales inéditos del archivo de RTVE. Estrenado en 2013, tiene el mérito de estar 12 años en emisión.

Con rótulos gamberros y comentarios irónicos, a lo largo de todo este tiempo ha ofrecido homenajes a géneros como el ye-yé, la rumba, el rock, el flamenco y ha revisado el impacto de la televisión pública en la construcción de la memoria musical española.

Su labor de servicio público le ha granjeado varios galardones. Uno de ellos fue el Premio Iris al mejor programa en 2019 y otro fue el Premio Zapping al mejor programa cultural, divulgativo o documental en 2024.