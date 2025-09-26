Susanna Griso, emocionada tras la despedida de su realizador en 'Espejo Público': "Te vamos a echar mucho de menos"

El tramo final de la entrega de este viernes de Espejo Público ha sido más que emocionante. Susanna Griso ha despedido a uno de sus grandes compañeros del programa, un trabajador que, aunque no está frente a las cámaras, ocupa un papel fundamental en Antena 3.

"No sé qué pasa hoy en el plató que todo el rato hay ruido. Me voy a poner orden", anunciaba la presentadora. Mientras se levantaba, la cámara estaba enfocando al equipo técnico del espacio matinal, que portaban una curiosa camiseta con la imagen de un hombre y un texto: "Gracias tío Edu. Por la calle de en medio".

"¿Por qué lleváis todos una camiseta?¿qué pasa?", preguntaba entre risas, mientras todos los colaboradores de Más Espejo y ella misma se la ponían también. Todo el espectáculo formaba parte de una sorpresa para el realizador que, después de 35 años, deja su puesto. "Esto ha costado mucho hacerlo", reconocía.

Griso ha abandonado el plató y, mostrando los entresijos del detrás de cámaras, ha llegado hasta el lugar indicado para "cazar" a su compañero. "Lo que supone en un programa como el mío, donde el realizador lo es todo, porque es el rey de la pista y el que controla los mandos de la nave. A esa persona lo hemos tenido que sorprender", admitía.

"No podíamos llevar ese tema en escaleta y no sabe nada. Está ahora mismo alucinando y se está escondiendo", desvelaba la periodista. "No me lo esperaba para nada", ha reconocido Edu. La conductora de Antena 3 ha aclarado que el realizador, que lleva "12 años susurrándome al oído. Se jubila, no es que se vaya a otro sitio, no es que lo hayan fichado de otra cadena".

Susanna Griso y el realizador de 'Espejo Público'. Antena 3

Las sorpresas no terminaban ahí. Tenían preparado para él un vídeo en el que se podía ver su paso por Atresmedia, donde ha trabajado en diferentes formatos y ha sido la mano derecha de muchas presentadoras. Este viernes pone fin a su etapa como realizador, pero no sin antes ser reconocido por su equipo, que se ha encargado de hacer inolvidable su despedida.

En las pantallas de realización, aparecían todos los colaboradores del programa, pero también dos personas muy especiales en la vida de Eduardo: su mujer y su hija. Susanna lo ha acompañado hasta el plató, donde ha vivido un emotivo encuentro familiar, en el que estaban todos muy conmovidos por su marcha.

"¿Sabes que te vamos a echar mucho de menos, no?", le preguntaba la presentadora mientras le daba un abrazo de parte de todo el equipo. "Yo también", respondía emocionado.