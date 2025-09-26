RTVE recibe cerca de 900 canciones para el Benidorm Fest 2026 con la duda de si el ganador acudirá a Eurovisión

Tras cerrar la inscripción el pasado miércoles, 24 de septiembre, a las 23:59 horas, RTVE ha recibido un total de 870 canciones para el Benidorm Fest 2026. El proceso ha durado 111 días, 32 menos que el anterior, y de esos 870 temas, casi 350 se han recibido sobre la bocina. Esto es, en las últimas 24 horas.

Se trata de cerca de 100 propuestas menos que las que se enviaron en 2025, año en que se batió récord de participación. La de 2024, que contó con artistas como María Peláe, Miss Caffeína o Marlena, fue la edición en la que menos temas recibió la Corporación.

A partir de este momento, se elegirán las 16 mejores propuestas, que podrían ampliarse a un máximo de 20 en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical. Así lo establecen las bases del concurso, que se celebrará los próximos 10 y 12 de febrero (semifinales) y 14 de febrero (gran final).

El cierre del plazo de inscripción para el Benidorm Fest 2026 se produce en condiciones realmente distintas a las que se abrió el pasado 5 de junio. Entonces, el ente público había pedido formalmente la expulsión de Israel, igual que antes Pedro Sánchez había hecho lo propio.

"Si nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel", expresó el presidente del Gobierno

Después de un verano de calma tensa, todo estalló la semana pasada. RTVE acordó retirarse de Eurovisión 2025 si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la guerra en la Franja de Gaza.

