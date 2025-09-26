Marta Riesco lamenta haber rechazado una jugosa oferta de Mediaset en el pasado: “Me dijeron que pusiera un precio”

Esta tarde, Carlota Corredera ha dado una ‘bomba’ en No somos nadie. La presentadora del formato los viernes (pues de lunes a jueves lo conduce María Patiño) ha asegurado que antes de escribir sus memorias a Mar Flores se le ofreció un cheque en blanco para hablar de su exmarido en televisión.

Una propuesta que habría llegado del programa ¡De Viernes!, y que Mar decidió declinar. Y, con este tema sobre la mesa, la gallega le preguntó a Marta Riesco: “¿Han llegado a ofrecerte cheques en blanco también por sentarte a hablar en la cadena de enfrente?”.

Marta respondió que no sabría decir si se podía llamar a lo que vivió el ofrecer un cheque en blanco, pero sí que tuvo jugosas ofertas para ir a Supervivientes, incluso durante dos ediciones. Según su relato, la llevaron a un gran despacho, al que subió con Xelo Montesinos de Unicorn Content, la productora para la que trabajaba entonces.

“Me dijeron que les pusiera un precio”, aseguró la reportera. A ese despacho subió tras tres negativas previas “y me dijeron: pon un precio”. Ella, sin embargo, no llegó a poner ninguna cifra sobre la mesa porque, directamente, se negaba a ir al concurso.

En la negociación le aseguraban que era una gran oportunidad, sobre todo en el momento en el que ella se encontraba, en el ojo del huracán por su relación con Antonio David Flores. Y le pusieron de ejemplo a Alexia Rivas, que tras el Merlos Gate fue apartada de los programas, fue a Supervivientes, y a su regreso no le faltó trabajo.

Carlota Corredera y Marta Riesco en 'No somos nadie'.

“Y yo dije que yo quería seguir trabajando en El programa de Ana Rosa. Y me arrepiento”, aseguraba la periodista, que, incluso, reconoció que ella en su día criticó a Alexia Rivas por irse al reality. “Cuando pasan los años y te das cuenta del peaje que has pagado en muchos sentidos, piensas: me tenía que haber cogido ese avión, haberme ido a Honduras y hasta luego, Mari Carmen”.

Sin ser muy precisa, Marta Riesco llegó a hablar de negociar por “20.000 o 30.000 euros a la semana”que aguantase en el concurso. Y Xelo Montesinos le animaba a ir, “pensaban todos que debía irme”. Sin embargo, Antonio David Flores le recomendaba que no concursase.

El tiempo juega en contra de Marta Riesco para ofrecer detalles nítidos sobre la oferta. Y llegó a asegurar que le propusieron el reality dos veces: una, el año que entró Olga Moreno, cuando todavía no se conocía que era pareja de Antonio David. Y otra, al año siguiente, cuando su relación con el exguardiacivil ya era pública.