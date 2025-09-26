La “Malú de Andorra” conquista ‘La Voz’: los cuatro coaches se giran y su ‘tocaya’ usa el megabloqueo

El plató de La Voz se ha convertido esta noche, por un momento, en el de Sorpresa, sorpresa. El programa ha arrancado, de manera inusual, con Eva González, su presentadora, paseándose por las gradas del público. Y así llegó hasta el lugar donde estaba Claudia y Esther sentadas.

“Mi madre no sabe que estoy en las audiciones a ciegas”, reconocía Claudia, mientras Eva agradecía a todos que fuesen a ver el programa desde diferentes sitios. Al acercarse a ambas, Claudia explicó que era de Andorra, y Eva dijo que justo buscaba a alguien de allí, y se dirigió a Esther por su nombre. Fue entonces cuando su hija soltó la bomba: “Estoy en las audiciones a ciegas. No puedo hablar”, decía, mientras se abrazaban.

“Le he dado un sorpresón, no se esperaba nada”, seguía diciendo la talent, que destacó la relación y la fuerte conexión que siente con su progenitora, a la que definió como “un soporte fundamental en todo”. “Siempre me ha dicho que persiga mis sueños, que se pueden cumplir, y hoy se ha cumplido”, decía con orgullo.

En su vídeo de presentación, Claudia explicó que su nombre artístico es Sisi Bon (“corto y preciso, como Lady Gaga”), que tiene 27 años y viene de Andorra. Claudia ve a Sisi como “un alter ego que no tiene miedo y que no le importa lo que diga la gente. Es una superheroína”.

Empezó cantando muy pequeñita y ha participado en muchos castings. Y afirma que en su tierra natal, “como es un país pequeñito, todo el mundo me conoce, y sabe que soy la Malú de Andorra”. Antes de subirse a cantar quiso dedicar el tema a su madre, para que la vea brillar en un escenario.

Claudia y su madre en 'La Voz', en la grada del público.

El tema elegido fue A natural woman, interpretado originalmente por Aretha Franklin, y que se convirtió en un éxito en 1967. Los coaches comenzaron a disfrutar de su actuación, y Mika fue el primero en girarse. Luego llegó Sebastián Yatra, Malú, y casi en el último momento, Pablo López: había hecho pleno.

“Aún no me creo estar aquí, es como un sueño”, reconoció la ya concursante de la edición a los mentores. Mika fue el primero en hablar, y valoró que fuese la primera persona en cantar ese tipo de repertorio en todo lo que llevaban bisto. “Es creíble, es sincero. Es soul, el alma que tienes para convencer con este tipo de repertorio”, valoraba.

Yatra le invitó a irse a su equipo, y Sisi Bon explicó que tenían algo en común: habían nacido el mismo día. El colombiano era un huracán, y cuando pudo, Malú se quejó de la “mucha testosterona” de sus compañeros. Yatra, tras ella, le hacía burlas, dirigiéndose al público.

Malú felicitó a la concursante por “enseñar mucho sin hacer alarde de ello”. “Significa mucho para mí, Malú, de verdad”, le agradeció Claudia, que todavía no sabía con quién irse. Por eso la hija de Pepe de Lucía utilizó el “megabloqueo”, y dio la vuelta a sus tres compañeros: Sisi Bon se iría a su equipo sí o sí.

“Te toca elegir”, le dijo con sorna la de Aprendiz. Y, para justificar su decisión, Malú explicó que Sisi estaba mirando mucho a Mika y a Yatra, “llegó un momento que digo: ya. Ya no vas a mirar a nadie más”.