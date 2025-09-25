'Valle salvaje', la serie diaria de las tardes de La 1, nominada al Emmy Internacional 2025

Valle Salvaje se consolida como todo un triunfo. La serie diaria de las tardes de La 1 podría repetir la hazaña que logró La Promesa en 2024 como ganadora del Emmy Internacional en la categoría de Telenovela. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado este jueves las nominaciones de 2025, cuyos ganadores se desvelarán el próximo 24 de noviembre en Nueva York.

Acaba de cumplir un año en emisión y Valle salvaje es, sin duda, una de las #HistoriasQueHacenHistoria en RTVE. La ficción, producida por STUDIOCANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Josep Cister Rubio, recibe la nominación al Emmy Internacional como Telenovela en su mejor momento.

Tras el apoteósico final de la segunda temporada, inició su tercera entrega hace pocas semanas en tendencia ascendente de audiencia. Su éxito queda reflejado en las audiencias, ya que cerró agosto en máximo histórico (10,4% y casi 1,4 millones de espectadores únicos) y en posición de líder por primera vez, y el bloque conjunto de ficción que forma con La Promesa, logró un 11,6%.

Han conseguido el liderazgo de su franja por undécimo mes consecutivo. En septiembre, sigue en ascenso, con registros diarios que han alcanzado el 13,4% de cuota de pantalla.

Además, según el último informe de la consultora audiovisual GECA, que analiza las series que marcaron la conversación en la red en España y Latinoamérica entre enero y junio de 2025, Valle Salvaje es la ficción española que generó un mayor impacto social en el mercado español y latinoamericano en ese periodo.

'Valle Salvaje'. RTVE

Amor y traición en el siglo XVIII

Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, José Manuel Seda y Sabela Arán encabezan el reparto coral de esta serie de época, rodada en localizaciones históricas y en espectaculares sets que recrean los exteriores e interiores de dos grandes palacios del siglo XVIII.

Con una elaborada trama de amor y traición y unos valores de producción de gran nivel, Valle salvaje se emite cada tarde, a las 17:30 horas en La 1 y RTVE Play.