Tragedia en el rodaje de la última película de Los Javis en Comillas: muere un figurante que tropezó junto a una escalera

El pasado 1 de septiembre, el hombre se precipitó y sufrió un traumatismo craneoencefálico, muriendo tres días después en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Un hombre que participaba como figurante en el rodaje de la última película de Los Javis, en la localidad cántabra de Comillas, falleció tras tropezar y caer en las instalaciones donde se grababa el filme, después del accidente y cuando se encontraba hospitalizado, según han confirmado fuentes conocedoras de lo sucedido a Europa Press.

